Sein neues Album „Circadian“ präsentierte Manu Delago in Seekirchen

SEEKIRCHEN. Vergangenen Samstag gastierte der für den Grammy nominierte Perkussionist und Komponist Manu Delago im Kulturhaus Seekirchen. In seinem neuen Soloprogramm lässt er Percussion mit elektronischen Beats und Klängen aus der Natur verschmelzen. „Ich will damit mehr Bewusstsein für unsere unmittelbare Umgebung schaffen. Für Circadian habe ich mit größeren Ensembles akustisch zusammengearbeitet“, so der Künstler, der in seinem Werk die vier Jahreszeiten einfließen und die Schlafzyklen – vom Leicht- und Tiefschlaf bis zum abrupten Erwachen - durchläuft. Über die Homepage der Kunstbox ist es auch für jene Kulturfreunde möglich, die einen 2G-Corona-Nachweis nicht erbringen können, die nächsten Konzerte zu streamen und live zu erleben. Aus dem Banner an der Außenwand der Kunstbox fertigt Sonja Glücklich Taschen, die sie anlassbezogen präsentiert.