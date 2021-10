Der "Klimaladen" der EuRegio erklärt nicht nur Schülern, was eigenes Konsumverhalten mit Klimaschutz zu tun hat.

SEEKIRCHEN. Zehn Jahre tourte der "Klimaladen" durch die Schulen im Land Salzburg und dem angrenzenden Bayern und gab den Schülern die Möglichkeit, spielerisch zu erkennen, dass sich das eigene Einkaufsverhalten positiv auf das Klima auswirken kann. Er wurde 2015 mit dem höchsten deutschen kommunalen Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Er hatte aber leider den Nachteil, dass er aufwändig zu transportieren war. Deshalb wurde der Laden in einem Jahr intensiver Arbeit neu konzipiert und mit digitaler Technik versehen.

Digital und analog

Eva Zangerle kreierte den neuen Klimaladen.

Foto: Gertraud Kleemayr

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Der neue "Klimaladen" ist als Mitmach-Ausstellung für Schüler ab zehn Jahren konzipiert. Die Kids beschäftigen sich dabei mit den fünf Themenbereichen Elektronik & Digitalisierung, Mobilität, Ernährung, Mode, Energie & Kreislaufwirtschaft.

"Die Würfel geben erst einmal die wichtigsten Infos, anschließend kann man sich über einen QR-Code eingehender informieren und dann geht es ans Tun", erklärt die Entwicklerin des neuen "Klimaladens", Eva Zangerle, die Idee dahinter. Die Kinder sollen dann mit zwei Währungen – dem Euro und dem Klimapunkt – einkaufen. Nur wenn sie das klimabewusst erledigen, geht sich die Rechnung schlussendlich aus. So werden die Kids zu Klima-#+profis und wissen, worauf es ankommt, um klimabewusst zu leben. "Sie wissen außerdem auch, wie die eigenen Konsumgewohnheiten das tägliche Leben der Menschen in anderen Ländern beeinflussen", so Zangerle.

Analoge und digitale Mittel werden in der Vermittlung kombiniert. Schnell erfassbare Grafiken auf den Ausstellungsmöbeln werden digital, mit tiefergehenden Informationen am Smartphone oder Tablet, ergänzt. Spiele und Aufgaben wiederum werden analog, mit den Händen, gelöst und unterstützen so das Verarbeiten der Informationen. Der Einkauf wird per Smartphone oder Tablet erledigt.

Nachhaltig und upgecycelt

Foto: Gertraud Kleemayr

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Die Materialien für den neuen "Klimaladen" wurden sehr bewusst gewählt. Das Holz stammt aus einer ausrangierten Installation, als Spielsteine werden Drehverschlüsse von Plastikflaschen verwendet und die Einkaufsackerl mit dem Spielgeld sind selbstverständlich aus Stoff.

EuRegio-Projekt

Gerlinde Ecker vom Klimabündnis Salzburg

Foto: Gertraud Kleemayr

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Für den neuen "Klimaladen" haben sich das Klimabündnis Salzburg, der Landkreis Berchtesgadener Land mit der Biosphärenregion Berchtesgadener Land, Wirtschaftsförderungs GmbH Landkreis Traunstein und der Regionalverband Salzburger Seenland zusammengetan. Finanziert wird das Vorzeigeprojekt über den EuRegio-Kleinprojektefonds. Der "Klimaladen" kann ab sofort gebucht werden. "Wir sind allerdings bereits bis Februar ausgebucht", freut sich Gerlinde Ecker vom Klimabündnis über das rege Interesse am neuen "Klimaladen".

Wirst du dich im Klimaladen fit für einen klimaneutralen Einkauf machen?

Das könnte dich auch interessieren....

Hier findest du weitere aktuelle Berichte....