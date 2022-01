Andreas Senn kocht in Senns.Restaurant auf höchstem Niveau. Dafür bekam er im November 18,5 Punkte vom Gault Millau. Michelin Sterne hat er bisher zwei.

BERGHEIM. Andreas Senn kocht in seinem "Senns.Restaurant" auf höchstem Niveau. Dafür bekam er im November 18,5 Punkte vom Gault Millau. Michelin-Sterne hat er bisher zwei. Damit rangiert er auf dem Level des Nobel-Restaurants Ikarus im Hangar 7. Dort hat der 41-Jährige auch einige Jahre gekocht, gemeinsam mit seinem Küchenchef Christian Geisler.

Sparring-Partner

Mit Akribie und Enthusiasmus erschaffen die beiden ihr Menü, das so ausgekügelt und auf den Punkt vorbereitet ist, dass schon alleine die Zubereitung eine kleine Show ist. Denn in "Senns.Restaurant" haben die Gäste die Möglichkeit, beim Kochen quasi mit dabei zu sein. Dafür sorgt die offene Küche mitten im vor einem Jahr neu gestalteten Restaurant im Gusswerk. Und nicht nur das: Die beiden Spitzenköche tischen den Gästen die Gerichte auch persönlich auf. "Die Leute sollen Spaß haben beim Essen, dazu gehört auch das Zuschauen und der persönliche Kontakt mit uns", so Senn, der gemeinsam mit Christian Geisler immer wieder neue Kreationen entwickelt. "Da sind wir wie Sparring-Partner, wir motivieren und inspirieren uns gegenseitig", schmunzelt der Flachgauer.

Mitten unter den Gästen

Seit 2014 ist er mit seinem Restaurant im Gusswerk auf Erfolgskurs. Voriges Jahr übersiedelte er in die neue Location, blieb aber dem Areal treu. Gleich nach der Eröffnung im Februar ging es in den Lockdown. "Diese Zeit nützten wir zum Training in der Küche", so Senn. Denn da ja vor Publikum gekocht wird, muss jeder Handgriff sitzen. Die Gäste sitzen im außergewöhnlichen Ambiente des Restaurants, das ungefähr 30 Menschen Platz bietet, an den gemütlichen Tischen und genießen den Anblick und das wunderbare Menü. Und Senn erfreut sich an dem Genuss seiner Gäste: "Es ist schön, ihre Mimik und die Emotionen während des Essens zu sehen."

Mit dem Rennrad unterwegs

Andreas Senn hat vier Hauben und zwei Sterne erkocht.

Foto: Lukas Jahn

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Der 41-jährige Spitzenkoch zog 2015 nach Sighartstein. Das Leben dort gefällt ihm und seiner Familie sehr gut. Zudem eignen sich die rund 20 Kilometer von Neumarkt nach Bergheim perfekt für sein Fitnesstraining. Er fährt nämlich morgens mit dem Rennrad zur Arbeit. Dort wird schon für den Abend vorbereitet, dann nützt er die Pause am Nachmittag zum Heimradeln, um Zeit mit seinen zwei Töchtern zu verbringen. Ehefrau Eva lernte er in Salzburg kennen, auch sie ist vom Fach und managt im Restaurant die Veranstaltungen und Reservierungen. Damit die Work-Life-Balance der Familie und auch der Angestellten nicht zu kurz kommt, wird nur von Dienstag bis Samstag gekocht. "Wir sind meist ausgebucht", erklärt der aus Tirol stammende Senn, dem das Kochgen praktisch in die Wiege gelegt wurde. "Meine Großeltern hatten einen Betrieb, in dem auch meine Eltern arbeiteten, meine Mutter war eine leidenschaftliche Köchin und ich bin praktisch in der Küche groß geworden", so Senn.

