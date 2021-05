Werke aus Plastik auf Beton und Papierarbeiten präsentiert Sabine Nessling



FLACHGAU/SBG. Unter dem Titel „Ohne Worte“ zeigt Sabine Nessling besondere Arbeiten aus dem Jahr 2020, die sich einerseits mit Schrift als "wortlosem" Ausdrucksmittel befassen, aber auch mit Menschenbildern, die ihre Gefühlswelt ohne Worte in ihren Gesichtern und Haltungen erahnen, erspüren oder erfühlen lassen. Durch das besondere Konzept in der Präsentation der Arbeiten wird der Fragilität in der momentan herrschenden und fordernden Zeit ohne Worte Rechnung getragen. Ihre Werke gestaltet die Flachgauerin aus Plastikabfällen, die sie auf Beton collagiert. Ihre persönliche "Keilschrift" präsentiert sie in ihren Papierarbeiten. "Mich faszinieren alte, orientalische und arabische Schriften, auch wenn sie nicht zu identifizieren sind, weil die Schrift eine emotionale Information verrät", erklärt die Künstlerin. Zu sehen sind die Werke bis 5. Juni in der Salzburger Galerie Artforum.