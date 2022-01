Auch kulturell war im Jahr 2021 einiges los. Zentrales "Highlight" war sicherlich das Kulturfestival "Supergau".



FLACHGAU. Zwei Wochen lang war der Flachgau im Mai die Bühne für das erste "Supergau"-Festival. Tina Heine und Theo Deutinger holten als künstlerische Leiter zahlreiche Kunstprojekte in den Flachgau. Da ging es um Migration von Boden, Bauzäune krochen am Obertrumer See voran oder ein Umspannwerk surrte ein Konzert.

Zuckmayer-Jahr

Anlässlich des 125. Geburtstags von Carl Zuckmayer am 27. Dezember veranstaltete die Gemeinde Henndorf heuer eine Reihe kultureller Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus, der Bibliothek, dem Kulturverein, der Schule und dem Theaterverein. Es gab Konzerte wie „Zuckmayer trifft auf Klassik und Jazz“, Kino, Theater, eine Kunstausstellung, Vorträge und Lesungen und ein Literaturpfad im Henndorfer Park wurde eröffnet.

Willtisch Saund in Thalgau

Mit dem Festival "Willitsch Saund" startete Bernhard Iglhauser (im Bild mit Bernhard Grubinger) nach der Goldbrünnlein-Nacht in eine neue Ära. Konzerte wie "Toby Beard & Band" im Juni, "Wintershome" im Juli und "mostMUSIK-fest" mit "Grenzwertig" im September waren ein voller Erfolg. Trotz vieler Einschränkungen aufgrund der Pandemie konnte vor allem den Sommer über einiges an Kultur im Flachgau stattfinden.

Kulturhäuser

Und das nicht zuletzt in unseren Flachgauer Kulturhäusern, die aufsperrten, sobald sie nur durften und trotz widriger Umstände ein tolles Programm auf die Beine stellten. Allen voran das Emailwerk in Seekirchen, die Bachschmiede in Wals, das Kult in Hof, die Deutschvilla in Strobl und viele andere Kultureinrichtungen.

aufDraht in Hof



Das Kulturhaus K.U.L.T. nutzte den Lockdown zu Beginn des Jahres als Chance für junge Musiker. Sie reichten bei Daniel Mayrhofer (im Bild) Demo-Bänder von ihren Songs ein. Die 18 Sieger konnten ihr eigenes Video bei "aufDraht" drehen. Diese wurden bei der Jam-Session im April präsentiert.

Superhofen

Im September machten die Hofer Kinder den Platz vor der Schule zu "Superhofen" (Bild: Moritz und Simon). Das Projekt entstand auch im Rahmen von "Supergau" – Kinder schufen ihren Traumort mit Achterbahn, Turm, Chill-Lounge und Radparcours eigenhändig und mit natürlichen Materialien.

Superhofen

Forbes-Liste



Der Bergheimer Michael Frankenberger ist 22 Jahre alt und nennt bereits zahlreiche internationale Filmpreise, wie beispielsweise den Los Angeles Film Award oder den Global Film Award für die beste Filmmusik, sein Eigen. Er ist auch auf der "30 unter 30"-Forbes-Liste des deutschsprachigen Raumes.

Stefan Zweig

Anlässlich des 140. Geburtstags von Stefan Zweig zollten 24 Autoren und bildende Künstler dem großen Dichter Stefan Zweig in einem Buch ihren Tribut. "Es ist eine spannende Sammlung unterschiedlichster künstlerischer wie inhaltlicher Annäherungen", so Literat Christoph Janacs in Anif.

