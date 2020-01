Salzburg-Mülln. Zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Leichtverletzten kam es in der Silvesternacht kurz vor zwei Uhr in einem Lokal in Salzburg-Mülln. Ein 20-jähriger Syrer hatte zunächst eine Glaslaterne vor einem Lokal zerschlagen. Als die 45-jährige Lokalbesitzerin den jungen Mann zur Rede stellte, warf dieser einen Stuhl nach ihr und verletzte sie im Gesichtsbereich. Ein 51-jähriger Bekannter der Lokalbesitzerin mischte sich ein und versetzte dem Syrer und dessen 14-jährigem Bruder einen Stoß, wonach beide zu Boden fielen und sich oberflächlich im Gesicht verletzten. Nun ging das Brüderpaar auf den Mann los, sie schlugen ihm ins Gesicht und verletzten ihn dabei ebenfalls. Mehrere Polizisten konnten die Streithähne trennen, wobei der 20-Jährige sich derart aggressiv verhielt, dass er festgenommen werden musste. Es erfolgen Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand.