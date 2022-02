Die Polizeiinspektion Oberndorf konnte gemeinsam mit den Traunsteiner Kollegen den mutmaßlichen Schläger ausforschen, der letzten September einen 17-jährigen Salzburger verletzt hatte.

OBERNDORF, SALZBURG. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Oberndorf konnte in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Traunstein konnte nun ein Beschuldigter ausgeforscht werden. Es handelt sich bei diesem um einen 18-jährigen Deutschen. Der Deutsche machte zur Tat keine Angaben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Pressemitteilung vom 04.09.221

Am Abend des 3. September 2021 ereigneten sich am Elisabethkai in Salzburg zwei Auseinandersetzungen, wobei ein 17-jähriger Salzburger durch einen unbekannten Täter mit mehreren Faustschlägen und einem Fußtritt im Gesicht unbestimmtes Grades verletzt wurde. Ein weiterer unbekannter Täter versuchte den Freund des zuvor verletzten Salzburger mit einem Faustschlag auf den Hinterkopf zu verletzten, was jedoch misslang. Der Körperverletzung soll eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Nähere Angaben konnten die Opfer nicht machen. Der Verletzte Salzburger wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Salzburg gebracht.

