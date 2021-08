Die Flachgauer Bildungswerke unter dem Dach des Salzburger Bildungswerks bieten ab Herbst neue Bildungsangebote in Präsenz an. Der Bildungsmonat „Vielseitig in die Zukunft“ in Eugendorf, die Bildungswochen „Klimaschutz – vom Wissen zum Handeln“ in Koppl sowie der „Ebenauer Bildungsherbst“ sind bereits fix.

FLACHGAU, KOPPL, EBENAU, EUGENDORF. Dieser Herbst soll anders werden. Während das letzte Jahr im Salzburger Bildungswerk coronabedingt von Ausfällen und Online-Veranstaltungen geprägt war, wird es nun wieder ein großes Bildungsangebot in den Flachgauer Gemeinden geben – und das in Präsenz.

Unter anderem Klimaschutz im Fokus



„Menschen in den Gemeinden wünschen sich wieder mehr Raum für Austausch und Bildung“, sagt die Bezirksleiterin Christine Winkler beim Sommertreffen der Flachgauer Bildungswerke am 28. Juli 2021. Stefanie Walch, zweite Bezirksleiterin im Flachgau, betont die Leistungen der Bildungswerke und sieht das Treffen als Neustart der klassischen Bildungsarbeit. Sie meint: „Es ist großartig, dass einige Bildungswerke in der Corona-Zeit Online-Veranstaltungen durchgeführt und damit die Digitalisierungskompetenz in den Gemeinden gestärkt haben. Auch dieses Jahr haben sie wieder vielfältige Programme zusammengestellt, die sie - sofern es Corona zulässt – in Präsenz umsetzen werden". Der Großteil der Flachgauer Gemeinden plant aktuell Bildungsangebote und setzt diese um. Die Bildungswerke in Koppl, Ebenau und Eugendorf werden mehrtägige Programme – unter anderem mit Fokus auf Klimaschutz – anbieten. Die Gemeinde Koppl lädt in seinen Bildungswochen vom 18. September bis zum 03. Oktober 2021 unter dem Motto „Klimaschutz – vom Wissen zum Handeln“ Top-Referentinnen und –Referenten zu Themen rund um nachhaltiges Handeln ein. Eine davon ist die renommierte Forscherin und Klimaschutzexpertin Helga Kromp-Kolb. Das Bildungswerk Ebenau plant zum 40-jährigen Jubiläum den „Ebenauer Bildungsherbst“ vom 23. September bis zum 22. Oktober 2021.

Dieses Jahr auf Präsenz setzen

Letztes Jahr konnte das Salzburger Bildungswerk „nur“ 731 der geplanten 1.167 Veranstaltungen umsetzen. Durch Corona verlegte das Salzburger Bildungswerk auch viele Veranstaltungen in den Online-Raum und baute sein digitales Angebot weiter aus. Neben den örtlichen Präsenzveranstaltungen finden daher weiterhin vereinzelt Online-Veranstaltungen statt. Diese sind auf der Webseite des Salzburger Bildungswerks zu findest du unter der Internetadresse: www.salzburgerbildungswerk.at.