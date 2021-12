Auch heuer verkürzen Nostalgiefahrten der Salzburger Lokalbahn durch den nördlichen Flachgau die Wartezeit auf das Christkind: Ein über 70 Jahre alter Triebwagen der Salzburger Lokalbahn bringt am 24. Dezember die ganze Familie durch die winterliche Landschaft vom Salzburger Lokalbahnhof bis nach Lamprechtshausen und wieder retour. Den Auftakt macht der Friedenslichtzug, danach folgen zwei Weihnachtszüge.

FLACHGAU, SALZBURG. Der Friedenslichtzug am 24. Dezember 2021 sorgt für eine ganz besondere Einstimmung auf den weihnachtlichen Abend. Er startet um 09.15 Uhr vom Salzburger Lokalbahnhof, Gleis 11-12, in Richtung Lamprechtshausen. Die Rückfahrt von Lamprechtshausen findet um 10.15 Uhr statt. Laterne nicht vergessen: Für alle Fahrgäste wird wieder ein Friedenslicht im Zug bereitgestellt, das sich jeder für zu Hause mitnehmen kann.

Weihnachtszug mit süßer Überraschung

Der „Weihnachtszug Eins“ startet um 11.15 Uhr vom Salzburger Lokalbahnhof in Richtung Lamprechtshausen. Die Rückfahrt von Lamprechtshausen findet um 12:15 Uhr statt. Am Nachmittag ist dann der „Weihnachtszug Zwei“ auf Schiene, der am Salzburger Lokalbahnhof um 14:15 Uhr nach Lamprechtshausen fährt. Die Rückfahrt findet um 15:15 Uhr statt. Eine Information für die kleinen Fahrgäste: Der Nikolaus und das Christkind müssen auch heuer ihre Pause verlängern und fahren leider nicht mit. Als Entschädigung gibt es aber bei allen Fahrten eine kleine süße Überraschung, die die Fahrt noch schöner macht.

Reservierung erforderlich

Fahrkarten für die Sonderfahrten sind direkt im Zug erhältlich. Eine Reservierung vorab ist bis längstens 23. Dezember 2021, 12 Uhr, erforderlich, da aufgrund der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht (keine Stehplätze). Reservierungen sind unter der Serviceline Verkehr 0800/220 050 oder per Mail an slb-nostalgie@salzburg-ag.at beziehungsweise in einem unserer ServiceCenter Verkehr (an der Alpenstraße beziehungsweise am Lokalbahnhof) möglich.

COVID-19-Hinweise für die Nostalgiefahrten:

› Mitfahrt nur mit 2G-Nachweis möglich

› Anmeldung vorab unbedingt erforderlich

› FFP2-Tragepflicht während der gesamten Fahrt

› Keine Besichtigung des Führerstandes möglich

› Begrenzte Teilnehmeranzahl - keine Stehplätze, nur Sitzplätze

› Zustieg nur an den jeweiligen Haltestellen des Adventfahrplans und je nach Platzverfügbarkeit

› Fahrten vorbehaltlich diverser COVID-19-Änderungen