Deutsche Opern-Comedienne Annette Postel begeisterte in Seekirchen

SEEKIRCHEN. Auf einen Streifzug durch die Welt der Oper lud Musikkabarettistin Annette Postel in Seekirchen die Besucher ein. Mit ihrer Vier-Oktaven-Stimme gab die vielfach ausgezeichnete Sängerin und Entertainerin einen bezaubernden Abend und entführte die Gäste in das Reich der bekanntesten Opernmelodien. Mit ihrem preisgekrönten Programm „sing oper stirb“ tourt Postel durch die deutschsprachige Musik-Welt. "Im Jahr 2019 durfte ich sogar beim Eröffnungsfest der Salzburger Festspiele singen", so die Künstlerin. Komisch, tragisch, charmant und humorvoll, gemischt mit einem Schuss Erotik und ihrer hervorragenden Stimme trat sie auch als "Königin der Nacht" auf. Am Ende stellte die Sängerin fest: "Keiner ist gestorben." Begleitet wurde sie von Jazz-Pianist Peter Schnur.