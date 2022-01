„Pizza to go!“ Von der Bestellung bis zum Genuss einer frischen Pizza vergehen nur drei Minuten.



STRASSWALCHEN. "Let’s Pizza!" gibt es seit Kurzem erstmals in Österreich. In Straßwalchen steht der erste Pizza-Automat. "Es dauert nur drei Minuten, von der Bestellung und Bezahlung am Automaten bis zur Ausgabe - bis man die Pizza frisch konsumieren kann. Es ist einfach genial", freut sich Marcus Halbig, der im Gewerbegebiet beim Car-Wash den Pizza-Dienst anbietet. Anstatt gefrorene Pizzen aufzutauen, werden mit dieser Maschine Mehl und Wasser geknetet, frische Tomatensoße auf den gepressten und leicht vorgebackenen Teig gegeben und dieser abschließend mit dem gewünschten Belag im Ofen gebacken. Der Bestellvorgang ist an Front des Automaten verständlich beschrieben. Besonders hervorzuheben ist, dass der Automat rund um die Uhr geöffnet und leicht zu bedienen ist. Die Bezahlung kann bar oder mit Kreditkarte erfolgen. Der Herstellungsvorgang kann durch kleine Fenster beobachtet werden, wobei die Ausgabe der Pizza in der Schachtel wahlweise mit oder ohne Deckel möglich ist. Der Pizza-Automat wurde von Halbig, der den Vertrieb und Information von "Pizza to go!" für Österreich übernommen hat, in einem ehemaligen Container untergebracht. Es ist auch möglich, die Pizza im kleinen Innenraum unter Dach zu genießen. Alle Zutaten werden in Italien unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Geeignete Standorte für die Pizza-Ausgabe sind Einkaufszentren, Stadien, Tankstellen, Cafè-Restaurants, Festivals und andere Veranstaltungen. "Let`s Pizza!" wurde in zehnjähriger Entwicklungszeit von italienischen Pizza-Profis perfektioniert.

