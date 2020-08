Salzburgs Regionalbahnen hatten im Vorjahr fast sechs Millionen Fahrgäste. Davon fielen 4,97 Millionen auf die Salzburger Lokalbahn, die den Flachgau und das angrenzendes Oberösterreich anfährt.



FLACHGAU. In Österreich wurde im Vorjahr erneut mehr Bahn gefahren, auch auf den kleineren Bahnen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Die Zahl der Fahrgäste auf den 19 Regionalbahnen, die nicht zur ÖBB gehören, nahm im Vorjahr um rund 800.000 auf 38,6 Millionen Fahrgäste zu.

Drittstärkste Regionalbahn

Die Salzburger Lokalbahn ist Österreichs drittstärkste Regionalbahn mit 4,97 Millionen Fahrgästen, um 19.000 mehr als im Jahr 2018. Noch größer war das Plus bei der Pinzgauer Lokalbahn: Mit einer Zunahme um 102.000 waren erstmals mehr als eine Million Fahrgäste mit der Pinzgauer Lokalbahn unterwegs, informiert der VCÖ. Im Vergleich zum Jahr 2014 konnte die Pinzgauer Lokalbahn ihre Fahrgastzahl sogar um ein Drittel steigern.

Heuer Rückgang

Infolge der Covid-19-Pandemie ist heuer die Zahl der Fahrgäste stark zurückgegangen. Einerseits fanden viele Fahrten nicht statt. Es gab viel weniger Pendlerinnen und Pendler durch Kurzarbeit und vermehrtes Home-Office sowie vor den Ferien viel weniger Studierende, Schüler durch Home-Schooling. Während es in der vor Covid-19 Zeit zu Spitzenzeiten meist überfüllte Züge gab, haben Fahrgäste derzeit in der Regel eine Sitzplatzgarantie. "Überfüllte Züge sollte es auch in Zukunft nicht mehr geben. Aber nicht, weil Fahrgäste ausbleiben, sondern weil es häufigere Verbindungen gibt. Deshalb ist es wichtig, jetzt den Ausbau der Schiene voranzutreiben, damit es künftig im Schienennetz keine Engpässe gibt", betont VCÖ-Experte Schwendinger. Denn die Klimaziele sind nur erreichbar, wenn mehr Personen vom Auto auf die Bahn umsteigen.

