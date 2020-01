Musizieren und Tanzen für den guten Zweck: Die Soldaten übergaben 2.200 Euro aus den Einnahmen des Offiziersballs an das Kinderdorf Seekirchen.

WALS, SEEKIRCHEN. Die Spendensumme über 2.200 Euro übergab der stellvertretende Militärkommandant von Salzburg, Oberst Günther Gann vor Weihnachten im Rahmen einer kleinen vorweihnachtlichen Feier des SOS-Kinderdorfs an dessen LeiterWolfgang Arming.

Spendererlös aus dem Salzburger Offiziersball

Die Spende stammt zu einem Teil aus den Einnahmen des Offiziersball, derr alljährlich in der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne stattfindet. Die Spendensumme kommt zur Gänze dem SOS-Kinderdorf Seekirchen zu Gute, in dem 55 Kinder betreut werden und für das schon seit seiner Gründung im Jahr 1960 auch eine Patenschaft der Militärmusik Salzburg besteht.

Die Spende unterstützt die Arbeit des SOS-Kinderdorf gemäß dessen Motto: „Jeden Tag. Hilfe für alles, was Kinder zum Großwerden brauchen.“