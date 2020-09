Die Oberndorferin Helene Adler hat sich mit ihrem Buch "Die Infantin trägt den Scheitel links" einen großen Wurf geschafft.

OBERNDORF (kle). Die Autorin Helena Adler hat sich mit ihrem Buch "Die Infantin trägt den Scheitel links" in die Riege der Preisgekrönten der Literaturszene hineingeschrieben. Sie steht auf der Shortlist für den Deutschen und den Österreichischen Literaturpreis.

LiteraTour Servus TV

Vor Kurzem fand auf einem Bauernhof in St. Georgen der Dreh für das Format LiteraTour von Servus TV statt, bei dem Alfred Komarek mit der aufstrebenden Schriftstellerin über ihre Arbeit sprach. Im Anschluss erzählte sie auch den Bezirksblättern, was es mit ihrem neuen Erfolgsroman auf sich hat.

Helena Adler im für Servus TV im Gespräch mit Alfred Komarek.

Sprachgewaltig

Kritiker vergleichen ihre Sprachkraft mit der von Friedrich Schiller oder Friedrich Nietzsche. Mit der ihr eigenen Wortgewalt schafft sie die wildesten, plastischsten Bilder einer Kindheit und Jugend auf dem Land. Sie entfacht mit Sätzen wie "Der grüne Kachelofen brütet in der Ecke, in der Stube dampft es, doch mir ist kalt" beim Leser ein literarisches Feuer. "Das ehrt mich natürlich, ich würde es nie wagen, selber so etwas zu sagen", so Adler dazu.

Autobiographische Elemente

Wie die "Heldin" ihres Romans wuchs Adler – die übrigens nicht so heißt, aber Helena ist ihr zweiter Vorname – auf einem Bauernhof in Anthering auf. Auch die älteren Schwestern sind der Realität entlehnt, "aber natürlich hat sich im Schreiben alles stark von der Wirklichkeit entfernt", so Adler, die mit Geschichten wie "Ronja Räubertochter" aufgewachsen ist.

Talent gefördert

"Das war für mich so der Archetypus vom wehrhaften Kind", erklärt die Autorin, die als jüngstes Kind gelernt hat, sich durchzusetzen. Noch dazu, da die Kinder am Bauernhof immer nebenher liefen. Ihre ersten Geschichten schrieb sie schon in der Volksschule. Die Thematik von "Grundl, das Drachenmonster" griff der mit der Mutter befreundete Kinderbuchautor Kurt Wölflin auf. "So kam es, dass ich schon als Kind gemeinsam mit ihm meine erste Lesung hatte", erinnert sie sich. Obwohl sie sich als Kind und Jugendliche am Land auch eingesperrt gefühlt hat, blieb sie dem Flachgau treu.

Am Land geblieben

Sie lebt heute mit Mann und Kind auf einem Bauernhof in Oberndorf. "Ich habe den Absprung wohl nicht geschafft", schmunzelt Helena Adler, die auch ein Malereistudium am Mozarteum in Salzburg absolvierte.

