Der Weihnachts-Bazar zugunsten des Sozilen Hilfsdienst wurde in die Bäckerei Zillner verlegt.



SEEHAM. "Wir wollen etwas tun, es steckt so viel Energie von etwa 50 bis 70 beteiligten Personen drin. Das ganze Jahr über treffen sich regelmäßig 15 Damen, um für den Weihnachts-Bazar zu stricken, häkeln und zu nähen. Heuer ist der Bazar dem Lockdown zum Opfer gefallen und wir haben eine Lösung gesucht, wie wir die Handarbeiten zur Schau stellen und verkaufen können", erzählt Obfrau Christine Winkler vom Sozialen Hilfsdienst Seeham. Spontan erklärte sich Bäckermeisterin Brigitte Zillner bereit, ihr wegen der Corona-Maßnahmen geschlossenes Café für die Präsentation der von der Handarbeitsrunde hergestellten Wollhauben, Handschuhe, Socken, Taschen und Tischdecken zur Verfügung zu stellen. Neben Arbeiten der Handarbeitsrunde unter der Leitung von Gerlinde Weichselbaumer und Burgi Kemser sind Alois Kaiser mit Holzarbeiten, Gerti Walkner und die Goldhaubengruppe mit Näharbeiten, das Jugendzentrum mit Lebkuchen und die Flachgauer Tafel mit Marmelade vertreten.

"Alle selbst gebackenen Kekse habe ich bereits an die Kunden ausgeliefert. Dafür habe ich viele Kilometer in Kauf genommen", lacht Winkler. Adventkränze wurden heuer allerdings wegen der Corona-Situation keine gebunden. "Bei uns im Ort helfen alle zusammen und sind sozial eingestellt", so die SHD-Obfrau, die auf die Unterstützung der Einsatzleiterinnen Birgit Wieland und Eva Slovakova zählen kann. Über das große soziale Engagement in der Gemeinde freut sich Bürgermeister Peter Altendorfer. "Der Soziale Hilfsdienst hat heuer sein Jubiläumjahr und wurde vor 30 Jahren gegründet. Die Organisation genießt großes Vertrauen der Bürger. Die Einnahmen sind bestens eingesetzt. Auf diese Weise kann schnell geholfen werden", so der Bürgermeister.

Der Sozial Hilfsdienst wurde in Seeham 1991 ins Leben gerufen und von einem Vorarlberger Modell übernommen. Im Flachgau wurde die Institution zum Vorzeigemodell für viele andere Gemeinden. Mit dem Erlös aus dem Weihnachts-Bazar werden Hilfsmittel wie Rollator, Gehhilfe, Leibstuhl, Krücken und Betten angeschafft, die bedürftigen Bewohnern der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt werden.