Fundgegenstände können künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes von Straßwalchen abgegeben werden. Die Fundbox macht es möglich.

STRASSWALCHEN. Bereits seit einigen Jahren fungieren die heimischen Kommunen als Fundbehörde und nicht mehr die Polizei. Fundgegenstände müssen daher von den Findern bei den Gemeinden abgegeben werden. Die Marktgemeinde Straßwalchen hat bereits im Frühjahr 2020 begonnen, ihre Fundbehörde auf neue Beine zu stellen.

erklärt Projektkoordinator Gemeinderat Sebastian Leitl (SPÖ).

Die Marktgemeinde Straßwalchen geht aber in diesem Bereich noch einen Schritt weiter. Die Abgabe der Fundsachen war bis vor kurzem nur während der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes möglich. Mit der Einführung der Fundbox besteht von nun an die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten Fundsachen schnell und unkompliziert abzugeben.

„Die Finderin bzw. der Finder muss den verlorenen Gegenstand einfach in die Fundbox legen und nach dem Schließen des Deckels, ist die Fundsache sicher verwahrt. Die Kolleginnen und Kollegen des Gemeindeamtes entnehmen die Gegenstände in regelmäßigen Intervallen und übernehmen diese in unsere Datenbank. Man braucht sich nicht die Öffnungszeiten heraussuchen und das Gemeindeamt besuchen. Mit diesem neuen Bürgerservice erhoffen wir uns auch, dass die Hemmschwelle für die Abgabe von Fundsachen noch weiter abgebaut wird und noch mehr Gegenstände wieder in die Hände ihrer rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer zurückkehren“ ,