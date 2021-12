Den Mitarbeitern der Covid-Stationen im Landeskrankenhaus Salzburg und im Kardinal Schwarzenberg Klinikum für ihren unermüdlichen Einsatz während der Corona-Pandemie zu danken, das war der Grundgedanke der Tourismusschulen Salzburg. Daraus entstand die Idee, Weihnachtskekse für das Krankenhauspersonal zu backen.

WALS-SIEZENHEIM, SALZBURG, BAD HOFGASTEIN, BRAMBERG. Seit Anfang Dezember duftet es nach Keksen, wenn man die Schulgebäude der Tourismusschulen Salzburg, Bad Hofgastein, Bramberg oder Klessheim betritt. Ein Blick in die Küche zeigt, hier wird eifrig gebacken. Die Kekse wurden heute den Mitarbeitern der Corona-Stationen im Landeskrankenhaus Salzburg und im Kardinal Schwarzenberg Klinikum überreicht.

Weihnachtskekse für das Krankenhauspersonal