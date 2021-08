Naturparadiese im Dreiländereck Oberösterreich, Salzburg und Bayern präsentiert Autor Kurt Leininger.



NUSSDORF. Auf eine zauberhafte Entdeckungsreise entführt Kurt Wolfgang Leininger in seinem neuen Buch "Moore". Der Autor und Fotograf zeigt idyllische Natur- und Vogelschutzgebiete, eine vom Tourismus fast unberührte Region auf einer Fläche von 2.000 Hektar. Der größte Moorkomplex Österreichs im Dreiländereck Oberösterreich, Salzburg und Bayern gilt als Geheimtipp und Erholungsparadies. Auf seinen fotografischen Streifzügen gibt er Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt von Weidmoos, Ibmer Moor, Wenger Moor, vom Schönramer Filz, Ainringer Moos, Wasenmoos und dem Prebersee. Leininger erklärt in seinem Werk die Entstehung der Moore vor rund 12.000 Jahren sowie die jahrelange Ausbeutung durch industriellen Moorabbau,





Moore tragen zum Klimaschutz bei



aber auch die Rückkehr zum Ursprung durch Renaturierung. „Moore sind ein wichtiger Bestandteil des weltweiten Ökosystems und tragen enorm viel zum Klimaschutz bei“, weiß Leininger, der auch schaurige Geschichten und Sagen über Moorleichen, Dämonen und rätselhafte Irrlichter erzählt. Über die heilende Wirkung der Moore berichtet der Autor ebenso wie von der Erzeugung gesunder Produkte, darunter Moor-Brot von der Bäckerei Schmidhuber, Moor-Bier vom Raggei-Bräu und Sonnenmoor-Produkte aus Anthering.

Kurt Leininger wurde in Pressbaum geboren und erlernte neben seiner Ausbildung zum technischen Zeichner auch die Berufe Offsetdrucker und Fotograf. Seit 1974 arbeitet er in Salzburg als Fotograf und seit 1999 auch als Journalist und Buchautor. Seine Bücher beschäftigen sich vorwiegend mit Salzburg-Themen.