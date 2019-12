Am Nachmittag des 29. Dezember fuhr ein 53-jähriger Flachgauer in Lamprechtshausen auf der Stadlerseestraße und kam vermutlich aufgrund einer Alkoholbeeinträchtigung von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Zaun und kam in weiterer Folge auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde von Passanten aus dem Auto befreit. Die verständigte Polizei stellte bei dem Alkotest einen Wert von über 1,6 Promille fest. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen und der 53-jährige zur Anzeige gebracht.