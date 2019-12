Am Sonntag Abend ereignete sich in Seekirchen ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Die 22-jährige Unfalllenkerin fuhr mit ihrem PKW auf der L102 von Obertrum kommend in Richtung Eugendorf. Zur selben Zeit überquerte eine 77-jährige einheimische Frau bei Dunkelheit und schlechten Wetterverhältnissen ohne Lichtquelle die Straße. Die PKW Lenkerin erkannte die Fußgängerin zu spät und kollidierte mit ihr. Durch Ersthelfer wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet sowie Rettung und Polizei verständigt. Der ebenfalls angeforderte Notarzt konnte das Leben der Frau nicht mehr retten, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin und ihr Beifahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall keine Verletzungen.