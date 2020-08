GRÖDIG (schw). "Ein Höhlenforscher entdeckte am Untersberg ein sonderbares Grammophon", scherzt Hans Walchhofer vom Radiomuseum in Grödig, der diese Geschichte erfunden hatte und eine mystische Ecke im Museum gestaltete. Auf diesem Gerät bringt er auf einer Schellack-Platte den „Gaissbergmarsch“ von der Maxglaner Bauernkapelle zu Gehör. Zudem gibt er Einblick in die Geschichte des Radios, vom Detektor-Empfänger aus dem Jahr 1915 bis zu den UKW-Geräten der 60er Jahre. Die technische Entwicklung des Radios präsentiert Walchhofer anhand von 300 Exponaten, darunter vom ehemals in Grödig ansässigen Radio-Werk Körting. In die Rundfunk-Ära eintauchen können Besucher bei Sonderführungen, speziellen Workshops für Schulen mit Radio basteln, Morsezeichen üben und telefonieren wie zu Omas Zeiten.