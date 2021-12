Weihnachten im SOS-Kinderdorf läuft zwar prinzipiell genauso ab, wie in anderen Familien, aber in der Kinder-Wohngemeinschaft doch etwas anders.

SEEKIRCHEN. "Wir haben den coolsten Adventskalender der Welt“, schwärmt Finn. Er ist acht Jahre alt und lebt in der Kinderwohngruppe des SOS-Kinderdorfs in Seekirchen. Hier hängt schon seit Ende November weihnachtliche Stimmung in der Luft oder noch besser gesagt an der großen Zimmerpflanze, die in dem hellen Gemeinschaftsraum der WG steht. Denn dort befindet sich der so besonders coole Adventskalender, den die sieben Kinder gemeinsam mit ihrem Betreuerteam gebastelt haben. „Edith eine der Betreuerinnen hat uns beigebracht, wie man näht und wir haben die 24 Sackerl selbst gemacht“, erzählt Finn stolz weiter. „Der ist viel besser als die normalen Schoko-Kalender, weil da mehr Herz drinsteckt.“

Auch Aufgaben drinnen

Nicht die Tatsache, dass sich alle beim Nähen und Gestalten des Kalenders beteiligt haben, macht ihn so besonders, sondern vielmehr sein Inhalt. „In unserem Kalender gibt es nämlich gute und weniger gute Dinge“, verrät Finn. So bekommt man an manchen Tagen Geschenke, an anderen aber eine Aufgabe. Finns Bruder, der auch in der Kinderwohngruppe lebt, hat am zweiten Dezember die Aufgabe bekommen, zehn nette Sachen für seine Mitbewohner aufzuschreiben. Im ersten Moment für einen kleinen Buben gar keine so einfache Aufgabe, die sich aber großartig auf ein harmonisches Miteinander auswirkt, kleine Streitereien befriedet und letztendlich allen Freude bereitet.

Auch für die Betreuer gibt „gute“ und „böse“ Adventskalender-Sackerl. Wolfgang, der immer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, bekam neongelbe Winterhandschuhe und er muss in der Adventszeit den kleinen Adrian die Stiegen in sein Zimmer hochtragen. Kollegin Marlene musste allen fünf Yoga-Übungen vormachen sogar Kinderdorfleiter Wolfgang Arming wurde zu einem gemütlichen Vorleseabend „verdonnert“, bei dem er eine mit Rechtschreibfehlern gespickte Geschichte vorlesen und pantomimisch darstellen musste.

Zweimal Heiligabend

Den Höhepunkt der Weihnachtstage können die Kinder der Wohngruppe dann sogar zweimal feiern. Denn in der WG kommt das Christkind schon am 23. Dezember. Im vergangenen Jahr brutzelte ein Truthahn im Ofen der Gemeinschaftsküche, die Kinder haben im oberen Stockwerk Verstecken gespielt und wenn das Glöckchen läutet warten auf die Kids im Alter zwischen fünf und zwölf das gesamte Betreuer-Team und natürlich auch ein paar Geschenke.

Mit den Eltern feiern

Doch ganz egal, ob Kinder bei ihren Eltern aufwachsen können oder nicht, die Eltern bleiben die Eltern. SOS-Kinderdorf arbeitet kontinuierlich auch immer mit den leiblichen Eltern zusammen, um ihre Erziehungsfähigkeiten zu stärken, die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu festigen und ein stabiles, krisensicheres und eigenständiges Leben gemeinsam als Familie zu ermöglichen. Im Rahmen der Elternarbeit stehen die Sozialpädagogen stets unterstützend zur Seite. So ist es möglich, dass die Kinder der Kinderwohngruppe in Seekirchen den Heiligen Abend mit ihren Eltern verbringen können und das ist dann das allerschönste Weihnachtsgeschenk.

