Wetter für Flachgau

Ausblick für Dienstag, den 01. Februar: Den ganzen Tag lang Schneefall (8 bis 16 cm)

Verschneit starten wir heute im Bezirk in den Tag. Der Sonnenaufgang findet um 7:36 Uhr statt, während die Sonne um 17:09 Uhr untergeht. Es ist mit Temperaturen im Bereich von -1 und 4°C zu rechnen. Im Flachgau ist es um 7:00 Uhr am wärmsten. Am Dienstag begleiten uns vereinzelte Wolkendecken den ganzen Tag. Darüber hinaus ist mit einer kräftigen Luftströmung zu rechnen. Zudem wird ein UV-Index von 1 im Bezirk erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 4 Kilometer. Darüber hinaus ist mit Wind zu rechnen.

Ausblick für Mittwoch, den 02. Februar: Den ganzen Tag lang Regen (3 bis 8 cm)

Der Tag morgen verspricht regnerisches Wetter im Flachgau. Die Sonne erwacht um 7:34 Uhr und verabschiedet sich um 17:10 Uhr. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 0 und 4°C. Im Flachgau ist es um 7:00 Uhr am wärmsten. Die Sonne wird den ganzen Tag über eher nicht zum Vorschein kommen. Zudem ist mit starkem Wind zu rechnen. Zudem können sich Nebelfelder halten. Die Sichtweite beträgt 1 Kilometer. Das Wetter ist morgen böig auffrischend.

Ausblick für Donnerstag, den 03. Februar: Regen am Vormittag und Nachmittag

Im Flachgau ist übermorgen wie auch schon am Vortag regnerisches Wetter zu erwarten. Um 7:33 Uhr wird es hell und um 17:12 Uhr wird es wieder dunkel. Die Höchstwerte liegen übermorgen bei 6°C. Die Höchsttemperatur ist um 15:23 Uhr prognostiziert. Den ganzen Tag über rechnet man mit bewölktem Wetter. Übermorgen erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Für übermorgen Donnerstag wird ein UV-Index von 1 im Flachgau erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 4 Kilometer.