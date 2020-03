Rund 6.000 Freiwillige helfen jedes Jahr bei der Aktion „Sauberes Salzburg“ mit.

FLACHGAU/TENNENGAU. Sobald der Schnee geschmolzen ist und der Frühling einkehrt, kommt so manch Weggeworfenes zum Vorschein. Tausende Freiwillige und mehr werden daher wieder unterwegs sein, um sich am alljährlichen „Frühjahrsputz“ in Wald und Flur zu beteiligen.



„Ich lade alle Gemeinden, Schulen und Vereine ein, wieder bei der Aktion ‚Sauberes Salzburg‘ mitzumachen“,

so Umweltreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn.

6.000 freiwillige Helfer

Die Aktion „Sauberes Salzburg“ gibt es seit mehr als zehn Jahren: Jedes Mal wirken hier insgesamt bis zu 6.000 freiwillige Helfer aus rund 50 Gemeinden mit und lesen das auf, was andere „verloren“ haben. Im Jahr 2019 wurden dadurch allein im Flachgau und im Tennengau mehr als 8.000 Liter Müll gesammelt.

So kann man mitmachen

Um bei „Sauberes Salzburg“ mitzumachen, wenden sich Schulen oder Vereine an die Abfall- und Umweltberater in den Gemeinden. Den Gruppen werden dann die Sammel-Materialen wie Säcke und Handschuhe zur Verfügung gestellt. Diese Aktion wird von der Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“ sowie von der Salzburger Abfallbeseitigung GmbH (SAB), der ZEMKA (Zentrale Müllklärschlammverwertungsanlagen GmbH) und vom Land Salzburg unterstützt.

Großartiges Engagement für Umwelt

„Der Erfolg der Aktion zeigt, wie sehr den Salzburgerinnen und Salzburgern die Umwelt am Herzen liegt“,

so Schellhorn, der sich bei allen Beteiligten an der Aktion „Sauberes Salzburg“ für ihr Engagement bedankt.

