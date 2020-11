„Mitmischen und Aufmischen im Dorf“ geht in die nächste Runde und zwei Klassen aus dem BORG Straßwalchen machen mit.

STRASSWLACHEN. Das Projekt „Mitmischen und Aufmischen im Dorf“ der Gemeindeentwicklung im Salzburger Bildungswerk und von akzente Salzburg geht in die dritte Runde. Dabei geht es um mehr Mitsprache und Mitbestimmung für Jugendliche im kommunalen Umfeld. Dieses Schuljahr beteiligen sich zwei Schulklassen aus dem BORG Straßwalchen sowie jeweils eine Klasse der HAK St. Johann und aus dem MultiAugustinum im Lungau an der Initiative.

Projekt Demokratie

Gestartet wurde kürzlich mit einem Workshop zum Thema Demokratieverständnis:



Wie denken junge Menschen über Demokratie? Wie geht es ihnen mit der Demokratie in Österreich und wie beteiligen sie sich am politischen Geschehen?

– so einige Fragen, die dabei thematisiert wurden.

Politik

In den nächsten Projektphasen lernen die Jugendlichen die verschiedenen politischen Ebenen von der Gemeinde über die Landes- bis hin zur Bundesebene kennen. Parallel dazu sind sie gefordert, Projekte in ihren Heimatgemeinden zu initiieren.

„Wir wollen mit diesem Projekt die Politik jünger, verständlicher und lebensnaher machen“,

nennt Projektleiterin Anita Moser von der Gemeindeentwicklung einen Beweggrund für die Projekt-Entwicklung.

Europäische Jugendziele

Der Schwerpunkt der Praxisprojekte liegt dieses Jahr bei den „Youth Goals“, den europäischen Jugendzielen. Die Youth Goals sind 2018 aus einer europaweiten Beteiligungsrunde mit 50.000 jungen Menschen im Rahmen des Jugenddialogs entstanden. Sie repräsentieren Ansichten von jungen Menschen aus ganz Europa und ergänzen als Annex die neue österreichische Jugendstrategie. Die Youth Goals zeigen auf, in welchen Bereichen noch Veränderungen passieren müssen, damit junge Menschen ihr Potenzial entfalten können.

Elf Ziele

Erarbeitet wurden die elf Youth Goals und ihre jeweiligen Einzelziele unter wissenschaftlicher Begleitung. Alle EU-Mitgliedstaaten waren an ihrer Entwicklung beteiligt und unterstützen sie. Darüber hinaus wurden sie auch in die EU-Jugendstrategie aufgenommen. Der Jugenddialog arbeitet auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene an der Umsetzung der Youth Goals, um Politik im Sinne junger Menschen zu gestalten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neuer Raum für die Jugend in Bürmoos

Gemeinsam Land und Leute unterstützen

"Haunsberger Kräuterapotheke" brachte 3.000 Euro für guten Zweck