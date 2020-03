Der internationaler Frauentag stand im Zeichen von weiblicher Solidarität. Am Mittwoch 11. März findet dazu eine Veranstaltung in Neumarkt am Wallersee statt.

FLACHGAU/SALZBURG. Tausend und abertausend Frauen haben in den vergangenen 100 Jahren mitgewirkt, um für Chancengleichheit und Gleichberechtigung zu kämpfen. Die Erfolge können sich sehen lassen, Frauen haben seither viel erreicht. Doch die völlige Chancengleichheit und gelebte Gleichberechtigung mit Männern gibt es immer noch nicht.

„Wir brauchen daher den Internationalen Frauentag auch weiterhin, nicht nur als Tag der Erinnerung, sondern als Tag der Aufmerksamkeit, um gemeinsam jene Punkte zu beleuchten, wo Chancengleichheit noch nicht verwirklicht ist“,

sind sich Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landesrätin Andrea Klambauer und Landesrätin Maria Hutter einig.

Pallauf: „Selbstbewusst und mutig anpacken“

„Der 8. März ist auch der Tag der Solidarität, um gemeinsam einen kritischen Blick auf die Situation der Frauen in unserem Land zu richten, um dann die zahlreichen Herausforderungen selbstbewusst und mit Mut anzupacken“,

so Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf.

Klambauer: „Ein selbstbestimmtes Leben“

„Selbstbestimmung für Frauen heißt auch ökonomische Unabhängigkeit. Dazu braucht es sehr gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten, gleiche Aufteilung von Karenzzeiten, Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt, Unterstützung für pflegende Angehörige sowie ein Netz aus Hilfe und Beratung in schwierigen Lebenslagen. Ich setze mich mit aller Kraft dafür ein, dass Frauen in Salzburg ein selbstbestimmtes Leben führen können“,

betont die für das Frauenressort zuständige Landesrätin Andrea Klambauer.

Hutter: „Gemeinsam für die Rechte der Frauen einsetzen“



„Der Weltfrauentag erinnert an die Erfolge, die Frauen bisher für die Gleichberechtigung erzielt haben. Dieser Tag ist aber auch ein Ansporn, uns weiter gemeinsam für selbstbewusste, starke und mutige Frauen auf allen Ebenen und in jedem Bereich einzusetzen“,

ergänzt Landesrätin Maria Hutter.

Zahlreiche Veranstaltungen

Zum Internationalen Frauentag gab es heuer wieder zahlreiche Veranstaltungen in Stadt und Land Salzburg, beispielsweise „Unverschämte Weiblichkeit? Ja, bitte!“ lautet der Titel eines sogenannten „Mutmachabends“ im Diesel-Kino in St. Johann.

Neumarkt

„Vom Hinfallen und Aufstehen“ – Vortrag und Podiumsdiskussion lautet eine weitere Veranstaltung mit Hera Lind am 11. März um 19.00 Uhr im Gasthof Gerbl in Neumarkt am Wallersee. Veranstalter ist in beiden Fällen der Verein Frau und Arbeit.

Internationaler Frauentag seit 1911

Der Internationale Frauentag fand im Jahr 1911 in Österreich zum ersten Mal statt. Acht Jahre später erhielten Frauen das Wahlrecht.

