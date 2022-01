Das Bundesland Salzburg besitzt unvergleichliche Naturlandschaften. Die Salzburgerinnen und Salzburger wissen um den hohen Wert einer intakten Umwelt und erfreuen sich der hohen Lebensqualität in ihrem Zuhause.

NUSSDORF, STROBL, SALZBURG. Damit dies so bleibt, werden laut Umweltschutzsprecher des Salzburger Landtags Simon Wallner jedes Jahr viele Anstrengungen unternommen, wobei insbesondere in der Finanzierung dieser Maßnahmen, dem Salzburger Naturschutzfonds eine ganz besondere Bedeutung zukommen. Dieser sei laut Wallner schließlich genau dazu eingerichtet, um aus seinen Mitteln nachhaltige Projekte mit Schwerpunkt auf Naturschutz im gesamten Bundesland zu fördern.

„Unter der Vielzahl an geförderten Naturschutzprojekten stechen einige besonders hervor. Beispielsweise die Vorhaben in der Weitwörther Au, wo umfassende Renaturierungsmaßnahmen auf einem Gebiet von knapp 37 Hektar umgesetzt wurden beziehungsweise in der Gemeinde Nußdorf mit der Auenwerkstatt eine überregionale Bildungsreinrichtung ganz speziell für das Thema Naturerlebnis geschaffen wurde. Auch sehr bedeutsam ist die Wiedervernässung des Hochmoors Blinklingsmoos in Strobl, auf einer Gesamtfläche von 20 Hektar und bis dato die aufwändigste Hochmoorrenaturierung im gesamten Bundesland", sagt Simon Wallner und verweist damit auszugsweise auf einige der vielen Projekte, die in den Jahren 2019 und 2020 dank des Naturschutzfonds auf Schiene gebracht werden konnten.

10,6 Millionen Euro in nachhaltige Projekte investiert Die Errichtung der Auernwerktstatt in Weitwörth im Jahr 2020.

Foto: B. Riehl

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Insgesamt wurden in den beiden Jahren 10,6 Millionen Euro in unterschiedlichste nachhaltige Projekte investiert, die dem Erhalt und dem Schutz unserer einzigartigen Natur in Salzburg gewidmet sind. Jeder Euro, der hier eingesetzt wird kommt uns allen zu Gute", zeigt sich Wallner abschließend zufrieden.