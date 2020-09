Von 16. bis 22. September finden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche auch in der EUREGIO(EUR) zahlreiche Veranstaltungen statt.



FLACHGAU. Die Chancen und Vorzüge der klimafreundlichen Mobilität für alle will die bereits 19. Auflageder Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September in den Vordergrund rücken, auch in der Euregio Salzburg – Berchtesgadener Land - Traunstein.

Radfahren und Laufen in Wals

Bereits am 13. September steht in Wals-Siezenheim von 14 bis 17 Uhr der Familienradtagdes Radclubs ganz im Zeichen zukunftsfreundlicher Mobilität. Auch dieses Jahr gibt es wieder vier Einstiegspunkte für die Fahrt durch Wals-Siezenheim: Altstoffsammelzentrum, Saalachstubn, Laschenskyhof und Dehner Gartencenter. In verschlankter Form findet der traditionelle Dorflauf der Naturfreunde Wals-Siezenheim am 19. September statt. Aus gegebenem Anlass ist er mit 200 Teilnehmer begrenzt, die sich bis zum 17. September voranmelden können. Nachnennungen am Tag des Wettkampfes sind nicht möglich. Der Lauf zählt auch zur Wertung des Zwei-Länder-EUREGIO-Laufcups 2020.

Kipferl in Bergheim

Bergheimer Bürgerinnen und Bürger, die am 17. September das Auto stehen lassen, werden beieiner Verteilaktion belohnt. Sie bekommen zwischen sieben und acht Uhr beim Dorfplatz der Gemeinde

ein Kipferl und ein reflektierendes Armband, das sie sichtbarer macht, wenn sie mit dem

Rad oder zu Fuß unterwegs sind.

Straßenmalaktion in Hallwang und Gratis Bahn fahren in Oberndorf-Laufen

Am 18. September verschönern die Kinder der Kinderbetreuung Hallwang zwischen neun und elf Uhr bei der Straßenmalaktion „Blühende Straßen“ die Straße vor ihrem Kindergarten. Am 20. September lädt die Stadtgemeinde Oberndorf zusammen mit der Stadtgemeinde Laufen zum grenzüberschreitenden autofreien Sonntag ein. An diesem Tag ist die Nutzung der Südostbayernbahn und Salzburger Lokalbahn für die Einwohner aus Oberndorf und Laufen kostenlos möglich. Gutscheine dafür können beim Rathaus der Stadtgemeinde Oberndorf abgeholt werden. Als weiteres Zuckerl befördert der Stadtbus Laufen - Oberndorf die Fahrgäste im ganzen Zeitraum der Mobilitätswoche während der regulären Fahrzeiten kostenlos.

Frühstück für Radfahrer und Fußgänger in Elixhausen

Auch in Elixhausen wird die Europäische Mobilitätswoche mit einer besonderen Aktion begangen. Jene Bürger, die am 21. September zwischen sieben und acht Uhr zu Fuß oder mit dem Rad in der Gemeinde unterwegs sind, erhalten als Dankeschön ein kleines Frühstückssackerl.