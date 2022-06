Beim U17 Turnier in Henndorf konnten sich unsere vier teilnehmenden Mannschaften wieder gut in Szene spielen.

Neureiter Viktoria/Ibertsberger Julia konnte sich bis ins Finale vorspielen. Dort unterlagen sie den Mädls aus Tamsweg Hönegger Marlene/Gruber Verena.

"Mit den Plätzen zwei, vier, fünf und sieben können wir wohl zufrieden sein", so der sportliche Leiter Thomas Pichler

Hier das Endergebniss unserer Mannschaften beim Turnier:

2. Neureiter Viktoria/Ibertsberger Julia

4. Perschl Magdalena/Altenberger Flora

5. Schönberger Elena/Kriechbaum Julia

7. Schaumburger Sarah/Viehhauser Bibiane