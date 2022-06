Die Seniorengruppe der GRÜNEN Salzburgs ist nicht das erste Mal am Wolfgangsee. Der letzte Besuch hier vor Corona galt dem Europakloster in St. Gilgen. Im vollbesetzen Linienbus reiste heute die Gruppe aus Salzburg an und wurde in Strobl von Astrid Stockinger, Gemeindevertreterin herzlich begrüßt. Es ging dann erstmal zur Promenade hinunter mit dem wunderbaren Blick auf den Wolfgangsee, der nicht der letzte an diesem Tag sein sollte. So ging es weiter, zunächst auf der Ischler Bahntrasse ins Blinklingmoos zum Aussichtturm. Seit 9000 Jahren besteht dieses Moor am Wolfgangsee. Hier konnte man die wunderschöne Pflanzenwelt mit Libellen und Schmetterlingen beobachten, und sich fachkundig beraten lassen. Durch ein Wiedervernetzungsprojekt konnte ein geschlossenes Naturschutzgebiet geschaffen werden. Die Initiative dazu lag beim Moorverein Wolfgangsee mit breiter Unterstützung, so die neue Obfrau Astrid Stockinger.

Das Ziel der Wanderung war der Leitnerhof am Fuße der Bleckwand. Aber zuvor ging es noch dem Uferweg entlang in den Badebereich zur Erfrischung, die gerne genützt wurde. Durst und Hunger beflügelte die Gruppe zum Weitergehen. Vom Pitznerbauern ging es Richtung Sommerrodelbahn und schließlich zum Leitnerhof, wo die Bäuerin Barbara Eisl die Gruppe herzlich willkommen hieß. Hier fehlte es an Nichts, was den Gaumen erfreut und den Körper stärkt. So wurden noch Schnäpse gekostet und Marmeladen eingepackt. Es war ein gelungener Tag, ein Ausflug der für Seniorengruppe sehr empfehlenswert ist. Mit dem Postbus ging es wieder Richtung Salzburg. Danke an alle, die diesen Tag so schön und interessant gestalteten.