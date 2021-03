Damals & Heute : Teil 3 URLAUBSORT - IRRSDORF bei STRAßWALCHEN - SALZBURG von 1960 bis 2021

Irrsdorf ist ein Dorf im Flachgau im Land Salzburg an der oberösterreichischen Grenze wie auch Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Straßwalchen im Bezirk Salzburg-Umgebung.

Irrsdorf liegt an der Mondsee Straße (B154) 2 Kilometer südöstlich des Gemeindehauptortes Straßwalchen, in der Talung des Irrsdorfer Bachs (Mühlbach). Dieser Nebenbach der Mattig kommt vom Schoibernberg südöstlich, und bildet die Passlandschaft bei Oberhofen am Irrsee (Zellersee), die das Mattigtal mit dem Mondseeland verbindet, und damit die Einzugsgebiete des Inns und der Traun. Der Irrsdorfer Bach mündet am Nordwestrand von Irrsdorf in den Hainbach (östlich von Eingarten), der dann über Straßwalchen zum Schwemmbach rinnt. Direkt südlich erhebt sich der Irrsberg (884 m ü. A.), der Nordausläufer des Kolomansbergmassivs.

Das Dorf umfasst gut 140 Adressen, Irrsdorf im Ortskern, Irrsdorfer Kirchenstraße und Irrsdorfer Bachstraße. Die B154 führt nicht durch den Ort, der damit eine verkehrsruhige Zone darstellt. Zum Ort gehört auch die Ortslagen Am Sportplatz (2 Adressen) auf der anderen Seite der Westbahn, die den Ort – etwas erhöht – ebenfalls nur streift, sowie die Siedlung Am Hainbach (40 Adressen) auf der anderen Seite der B154.

Die Ortschaft Irrsdorf umfasst knapp 300 Gebäude mit 1092 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2020[2]). Zum Ortschaftsgebiet gehört auch Quengert/Am Irrsberg (40 Adressen) auf der anderen Westbahnseite und der kleine Weiler Rattenberg nördlich über der Hainbachsiedlung

Heimatort von " Mundl " Legende KARL MERKATZ ( Schausspieler )

Quelle: Wikipedia

Archiv: Robert Rieger

Fotos: Robert Rieger Photography