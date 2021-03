Der Auerhahn hat im Tiergarten Wels bereits mit seiner hübschen Henne zu Flirten begonnen. Er stolziert im Gehege umher und sein markantes "Tocken" ist deutlich zu vernehmen. So richtig in Fahrt ist er noch nicht, denn die eigentliche Balzzeit des Auerhahns ist zwischen April und Mai, aber er "wärmt sich schon einmal auf".

"G'setzl" um "G'setzl"

Meist fangen die 4-5 kg schweren männlichen Hühnervögel mit ihrem Balzakt am Baum an, und während sie Strophe um Strophe (Gsetzl um Gsetzl) „perlen“ fliegen sie dann elegant auf den Boden um dort weiter zu imponieren. Eine Strophe besteht aus Glöckeln, Triller, Hauptschlag und Schleifen. Viele Balzgehabe, wie zum Beispiel der Flattersprung, dienen allerdings in erster Linie der Reviermarkierung bzw. der Territorialverteidigung. In der Zeit der Balz ist der Auerhahn mit soviel Testosteron ausgestattet, dass er auch Menschen anfällt, wenn sie in sein Revier kommen. Durch einen raschen Rückzug aus seinem Revier und das gleichzeitige Schwingen mit einem Stock in der Luft kann das aggressive Tier eingeschüchtert werden.

In Österreich noch zahlreich vertreten, in vielen Teilen Europas vorm Aussterben bedroht

Der Auerhahn lebt meist in Wäldern über 1000 Höhenmetern, besonders gerne in Gebieten, in denen Heidelbeersträucher den Boden bedecken. Leider ist er z.B. im Schwarzwald schon fast ausgestorben und in vielen Ländern wird er bereits geschützt, nur in Österreich ist seine Population noch weitgehend intakt. Die Förster und Jäger achten besonders auf die Lebensraumerhalt.

Prächtiger Hahn, unscheinbare Henne

Ein imposantes schillerndes Tier ist der Auerhahn, die Henne erscheint, wie so oft in der Fauna, eher farblos. Sie wiegt weniger und verhält sich deutlich unauffälliger als ihr balzender "Göttergatte". Sie übernimmt die Aufgabe des "Huderns", nachdem sie die Eier gelegt und gebrütet hat, nämlich das Warmhalten der Küken unter ihren Schwingen. Von diesem Verhalten kommt übrigens der Ausdruck "Jemanden unter seine Fittiche nehmen".