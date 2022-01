Seit dem Jahr 2017 gibt es in Viehhausen/Wals am Stadtrand von Salzburg eine große Pumptrack-Anlage. Bei der Bike-Sportart bewegt man sein Fahrrad mit Pumpbewegungen des Oberkörpers über eine sehr hügelige Piste. Ein spezielles Mountainbike ist dafür notwendig. Das Ziel ist es, ohne zu treten, durch Hochdrücken (engl. pumping) des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Das Training ist sehr gut für den Aufbau der Muskeln, für das Gleichgewicht und für eine Kondition und Konzentration. Der oder die Biker(in) steht dabei auf den Beinen und sitzt nur kurz zum Starten im Sattel. Die Pumptracks können auch mit dem BMX-Rad, dem Laufrad, einem Scooter, Skateboard aber auch mit Inlineskates befahren werden.

Im Jahr 2003 entstanden in Australien die ersten Pumptracks, wie sie heute gebaut werden, sie wurden von Profidownhillern als deren Trainingsstrecke genutzt.

Eine tolle Sportart, die nicht nur zum selbst Ausführen, sondern auch zum Zusehen spektakulär ist, wenn sie jemand schon so gut beherrscht, wie der Biker auf den Fotos.