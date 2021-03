Wach auf ! Wach auf!

So viele unter uns schlafen noch und merken noch nicht, dass JETZT, genau JETZT in diesem Augenblick die beste Zeit ist, um sich bewusst zu machen, was wirklich, wirklich wichtig ist im Leben.

Wer bin ich ? Was will ich? Wichtige Fragen, denen wir mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Sind wir nur hier um zu funktionieren und zum Überleben? Irgendwann ist es dann soweit und wir merken: Das war es jetzt???

Wenn wir beginnen unseren ganz eigenen Weg zu suchen, ich nenne ihn den Weg des Herzens, dann öffnen wir uns Schritt für Schritt in ein neues DA-SEIN. Ja, alles was wir brauchen ist Mut, Glaube und Vertrauen in uns selbst und wenn sich pure Lebensfreude als Ergebnis einstellt, ist dies doch überaus lohnenswert! Radikale Ehrlichkeit zu dir, kann erschreckend sein, denn beim Reflektieren und Beobachten werden die selbst auferlegten Masken fallen. Überprüfe deine Gedanken und fühle dich durch deine Gefühle hindurch in die Freiheit. Alles, wirklich alles ist möglich wenn du willst. Entwickle dich, entfalte dich, erfinde dich neu und erkenne dich in den Spiegeln des Lebens!

Achtsam und Wachsam durch die Krise alles Liebe Maria Zopf