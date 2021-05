Die Tierretter von Gut Aiderbichl kümmern sich 365 Tage im Jahr um in Not geratene Tiere. Ein tragischer Fall hat sich jetzt im Bundesland Salzburg ereignet: Ein Fohlen kam kürzlich auf einem Bauernhof im Pongau zur Welt. Bereits wenige Tage nach der Geburt ist das Muttertier völlig überraschend verstorben. Der Landwirt wandte sich daher hilfesuchend an das Gut Aiderbichl, da er wusste, dass das Fohlen jetzt ganz spezielle Pflege und Fürsorge benötigt.

Gut Aiderbichl Geschäftsführer Dieter Ehrengruber hat sofort seine Hilfe zugesagt und das Tier in Henndorf aufgenommen. Die Tierretter haben das Fohlen „David“ jetzt vom Bauernhof abgeholt, gleich nach seiner Ankunft wurde das Tier optimal versorgt und von den Eseln und Ponys neugierig begrüßt. Die Fahrt im Hänger hat dem Fohlen nichts ausgemacht, David ist rasch aus dem Hänger gestiegen, um sein neues Zuhause zu erkunden, auf dem er sein ganzes Leben verbringen wird. Jetzt gilt es aber das Fohlen weiter aufzupäppeln. Die engagierten Tierpflegerinnen sind ab sofort seine Ersatz-Mütter.

Pony „Bubi“ ist der neue Ersatzvater für das Fohlen

Erfreulicherweise hat das Fohlen gleich nach der Ankunft mit dem Pony Bubi einen Ersatz-Papa gefunden. Dieses Pony hat bereits ein anderes Fohlen großgezogen und zeigt jetzt auch bei David sehr viel Feingefühl. Das Fohlen ist nach dem Verlust der Mutter verständlicherweise sehr liebesbedürftig und anhänglich. Wenn das Tier groß und fit genug ist, um die Weiden unsicher zu machen, wird David in eine Pferdegruppe integriert.

Bildtext: Gut Aiderbichl hat nach dem Tod des Muttertieres das Fohlen sofort in Henndorf aufgenommen