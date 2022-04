Ein nicht alltägliches Konzert findet am 27.4.2022 in der Szene Salzburg statt.

Als der einzige und legitimierte musikalische Erbe des King darf wohl Dennis Jale bezeichnet werden und das ist ein Österreicher. Schon mehrfach tourte Dennis Jale mit den Original Musikern der Elvis Band rund um Glenn D. Hardin um den Globus. Der Mythos Elvis Presley ist ja bis heute ungebrochen und sein musikalisches Vermächtnis ist präsent wie eh und je.

Dennis Jale gilt international als einer der bekanntesten Rock-Entertainer Österreichs. Mitte der 90er Jahre gründete er gemeinsam mit dem Gitarristen Goran Mikulec die Jam Gang. Zu den erfolgreichsten Fixpunkten im dichten Konzertkalender zählen die Rocking Christmas Shows mit den Imperials, dem Original Backgroundchor von Elvis Presley. Seit 2003 gastiert Dennis Jale mit der TCB – Band, den Original-Musikern von Elvis Presley, in den größten Konzerthallen Europas. Doch auch als Songschreiber konnte Dennis Jale überzeugen. Auf seinen CDs finden sich neben neu interpretierten Cover-Versionen immer wieder Eigenkompositionen, welche die vielfältige musikalische Handschrift des Multitalents zeigen.

FS 1 TV Salzburg traf mit Moderator Klaus Wallerstorfer den Künstler im Gasthof Gmachl in Elixhausen zum Gespräch und natürlich kann Dennis Jale Anekdoten rund um den King und dessen Umfeld wie kein anderer zum Besten geben. In der FS 1 TV Fernsehsendung "Der Musikstammtisch" ist Dennis Jale neben anderen Künstlern bei Klaus Wallerstorfer zu Gast und auch hier wird man einiges erfahren. Dabei hatte er im Gespräch auch eine originale Gitarre von Elvis, die dieser in Deutschland seinerzeit gekauft hatte. Die Ausstrahlung auf FS 1 TV erfolgt im Mai und auch in dieser sendung gibt es dieses Stück Musikgeschichte zu sehen.

Das Konzert in Salzburg hat für alle Rock`n Roller einen besonderen Stellenwert, da die legendären Musiker der Band naturgemäss schon über ein etwas fortgeschritteneres Alter verfügen und es natürlich nicht absehbar ist, ob eine Wiederholung des Konzertes in dieser Form leicht wieder möglich wäre. Dabei in Salzburg mit Dennis Jale ist auch die Cousine des King, Donna Presley, die Musiker Glenn D. Hardin, Paul Leim, Larry Strickland u.a. Ein Konzert, das man sich keinesfalls entgehen lassen sollte....daher unbedingt Karten sichern.