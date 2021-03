Am 21.03.2021 fanden in Wien unsere Grupenspiele der ÖMS U20w gegen St. Pölten und den Hot Volleys Wien statt.

Unser Ziel war es, trotz vier Ausfällen, als Gruppenerster ins Semifinale aufzusteigen.

Leider mussten wir uns im ersten Spiel gegen SU St. Pölten ganz knapp mit 2:1 geschlagen geben. Nachdem die Hot Volleys gegen St. Pölten mit 2:0 gewonnen hatten, mussten wir gegen die Hot Volleys unbedingt 2:0 gewinnen, um den Aufstieg ins Semifinale noch zu sichern. Doch leider gelang uns der Sieg nicht und mussten uns mit 2:0 geschlagen geben. "Sehr, sehr schade. Leider war es für einige Spielerinnen ihre letzte ÖMS im Nachwuchsbereich. Wenigstens konnten die Mädels, trotz Corona, noch einmal gemeinsam ihr bestes geben.", so der Co-Trainer Thomas Pichler.

Die Mannschaft samt Trainerteam bedankt sich bei allen Fans, die die Spiele über den Livestream verfolgt haben, für die Unterstützung.