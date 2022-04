Österreichts Karateka erzielen internationale Spitzenleistungen

Vergangenes Wochenende bewies das SKIAF Karate-Nationalteam außerordentlichen Kampfgeist und lieferte Bestleistungen im internationalen Vergleich. Beim SKID Internationalen Kyu-Turnier und Nagai-Cup 2022 in Unterschleißheim/Deutschland kämpften sie sich bis an die Spitze vor und setzten sich gegen ihre Kontrahenten aus Deutschland, der Schweiz und Italien durch.

Turniersieg ging erneut an den SKIAF Landesverband Salzburg

Mit insgesamt 16 Medaillen legten die Österreichischen „Nachwuchs“-Karateka (bis inkl. Braungurt) vor, wobei 4x Gold und 1x Silber an Karateka des SKIAF Landesverbandes Salzburg gingen. Das Highlight des Turniers stellte die Prämierung des Karatekas Philip Jessner (Dojo Bushido Henndorf), welcher mit 3 Goldmedaillen als Turniersieger hervorging. Er setzte sich erfolgreich gegen seine Kontrahenten in den Einzel-Bewerben Kata und Kumite (Freikampf) Herren bis Violettgurt durch. Er glänzte ebenso im Kumite-Mannschaft Bewerb der Herren mit seinem Vereinskollegen Daniel Jovic und dem Oberösterreicher Philip Reitinger. Clemens Berer aus dem Dojo Gogyogen Straßwalchen holte sich in einem spannenden Finalkampf in Kumite Einzel hinter Philip die Silbermedaille.

Nationalteam sichert sich Qualifikation für EM 2022

Der anschließende Nagai-Cup, welcher dem deutschen Bundestrainer Akio Nagai shihan gewidmet ist, schloss den Turniertag. Dabei zeigte das SKIAF Nationalteam abermals Bestleistungen und holte 4x Silber nach Österreich: Vera Paar aus Henndorf verpasste den Sieg nur knapp und landete vor Italien auf Platz Zwei. Florian Schnitzinger (Oberösterreich) holte gleich 2x Silber in den Kategorien Kata und Kumite Einzel. Ebenso erkämpfte er sich nach schweißtreibenden Kämpfen zusammen mit seinen Teamkollegen aus Straßwalchen (Luca Brodinger), Oberösterreich (Dominik Piereder) und Wien (Admir Bajric und Mario Magerle) den 2. Platz im Kumite Team Bewerb. Admir Bajric aus Wien verpasste nur knapp das Siegerpodest in Kata Herren Ü40 und landete auf Platz 4.

Mit den erbrachten Leistungen und der außerordentlichen Trainingsintensität sicherten sich die Mitglieder des SKIAF Nationalteams die Qualifikation für die heurigen SKIEF Europameisterschaften in Holland. Unter den 12 Mitgliedern des Teams stammen 3 aus dem SKIAF Landesverband Salzburg. Zusammen mit ihren Kollegen aus Oberösterreich, Wien und Graz werden sie Österreich im Juli 22 bestens vorbereitet repräsentieren.