Einer der großen Stars der heimischen Musikszene war jetzt beim großen Open Air auf Gut Aiderbichl Henndorf zu Gast. Vor seinem Konzert machte JOSH gemeinsam mit Gut Aiderbichl Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber einen Rundgang durch das Tierparadies und war vom einzigartigen Ambiente beeindruckt. Von Babykatze Cordula war der Künstler besonders begeistert, was nicht nur mit der Namensgleichheit zu seinem Hit „Cordula Grün“ zu tun hatte. „Derzeit bin ich noch kein Tierbesitzer. Aber was nicht ist, kann noch werden“, so JOSH. Das Open Air begeisterte das Publikum in Henndorf, bei seinen Hits „Cordula Grün“ und „Expresso & Tschianti“ war die Stimmung am absoluten Höhepunkt.

JOSH wurde heuer bei der Amadeus-Verleihung - dem Austrian Music Award - in gleich 3 Kategorien mit dem „Song des Jahres“, als „Songwriter des Jahres“ und in der Kategorie „Pop/Rock“ ausgezeichnet. Außerdem war er fixes Jury-Mitglied der letzten Staffel der ORF-Castingshow „Starmania“.

Selbstverständlich war dafür gesorgt, dass die auf Gut Aiderbichl Henndorf lebenden Tiere durch die Musikveranstaltung weder beeinträchtigt noch gestört wurden. Das Wohl der geretteten Tiere steht dort immer an erster Stelle.

Bildtexte:

Bild 1: JOSH war beim Rundgang mit Gut Aiderbichl Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber von Babykatze Cordula und ihren Geschwistern begeistert

Bild 2+3: Tolle Stimmung beim Open Air mit JOSH auf Gut Aiderbichl