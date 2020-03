In der Brandboxx Salzburg in Bergheim war die größte Sportfachmesse Österreichs, wobei die neuen Wintertrends präsentiert wurden.

BEGRHEIM. Vor Kurzem war Österreichs größtes Modegroßhandelscenter, dei Branndboxx Salzburg in Bergheim, anlässlich der 107. ÖSFA wieder der Hotspot für die gesamte heimische Sportbranche. Zahlreiche etablierte Fixmieter und Aussteller, darunter globale Labels und interessante Newcomer, stellten ihre Trends und Innovationen für den Winter 2020/21 vor.

Großes, vielfältiges Angebot

Das interessante und breite Spektrum an vielfältigen modernen Brands, globalen Playern und traditionsreichen Herstellern begeistert die Besucher. Ob die Einkäufer hippe Freerider oder sporty Silver Surfer als Hauptkunden haben; auf Österreichs größter und bedeutendster Sportfachmesse ist für jede Zielgruppe etwas dabei.



„Für die Sportbranche in Österreich ist die ÖSFA eine unverzichtbare Einrichtung. An den drei Messetagen wird bestimmt, was nächsten Winter im Fachhandel zu finden ist“,

sind sich Brandboxx Geschäftsführer Markus Oberhamberger und ÖSFA-Messeleiterin Karin Illing einig. Beeindruckt war auch die ehemalige Skirennläuferin Brigitte Obermoser:



„Eine tolle Möglichkeit für Hersteller mit dem Sportartikelhandel hier auf der Messe enge Kontakte zu pflegen. Das ist wichtig, denn die wissen, was der Kunde will und das lässt wiederum Innovationen entstehen."

Safety first – aber komfortabel

Ob Skifahren, Skitourengehen oder Winter- und Schneeschuhwandern: Kommende Saison wird es komfortabel und funktional. Drückende Skischuhe und Überhitzung in Thermokleidung sind längst passé. Komfortable Schuhe sowohl für die Piste als auch für Touren und selbstregulierende Hybrid- Pieces sind die Zukunft des Wintersports.

Helme

Für einen kühlen Kopf bei der Abfahrt sorgt beispielsweise der neue Uvex Ultra Pro: Der Hybridhelm von Uvex hat ein ausgeklügeltes Belüftungssystem sowie ein aktiv regulierbares Ventilationssystem.

Schuhe

Für Alpinsportler, die Abwechslung lieben, hat Atomic einen neuen Touren- und Freerideschuh kreiert: Der neue Hawx Prime XTD kann durch einen Hebel im Fersenbereich je nach Bedarf in den Geh- oder Skimodus geschaltet werden. So bietet er beim Gehen Bewegungsfreiheit, sorgt jedoch bei Abfahrten für eine optimale Kraftübertragung. Nordica stellt unter dem Slogan „Keep Skiing“ ein Hands-Free- Konzept vor. Der neue Skischuh kann, wie der Name schon vermuten lässt, einfach ohne Hände bedient werden und ist so für Best Ager und komfort-orientierte Freizeitskifahrer genau das richtige Produkt. Das einzige elektronische Ski-Dämpfungssystem der Welt entwickelte Head. Hier werden die Bewegungen des Skis in elektronische Energie umgewandelt und störende Vibrationen reduziert um ein stabileres und somit einfacheres Fahrerlebnis zu schaffen.

Stöcke

Leki präsentiert den Skistock Trigger 3D, der beim Sturz mit einer dreidimensionalen Auslösung punktet und somit für Sicherheit sorgt.

Kleidung

„Style trifft Protection“ heißt es bei Komperdell aus Mondsee: Die Thermovest stellt dank innenliegendem Nierengurt und optimaler Passform neben dem innovativen Materialmix, eine Neuheit im Protektorensegment dar und zeigt, dass Sicherheit nicht mehr oldschool ist. Neben den Trends im Bereich des Komforts, der Funktionalität und Sicherheit ist natürlich nach wie vor das Produktdesign wichtig.Nachhaltigkeit zieht auch in die Sportbranche ein

Salewa vereint in der neuen stylischen Jacke den traditionellen Sarner-Strick aus Südtirol mit moderner hybrider Isolierungstechnologie und hält somit bei Wind und Wetter warm. Außerdem sind Ärmel und Schulterpartie aus 100% recycelten Wollgarnen und Front- und Rückenbereich aus Daunen, die mit dem Responsible-Down-Standard-Zertifikat ausgezeichnet sind. Auch das Bekleidungslabel Löffler stellt als heimischer Player Regionalität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund. So werden mehr als 90% der gesamten Wertschöpfung in Europa erbracht und die Kleidung zu 70% in Ried im Innkreis gestrickt.

