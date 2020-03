Am vergangenen Wochenenden fanden in Bad Vigaun die österreichischen Kadettenmeisterschaften im Ringen statt. Der A.C. Wals erkämpfte sich im Tennengau drei Titel. Cheftrainer Matthias Ausserleitner war stolz auf die Leistungen seiner jungen Mannschaft.

WALS. Gleich zwei Titel errang Mukhammad Inshapiev vom A.C. Wals bei den österreichischen Kadettenmeisterschaften im Ringen in Bad Vigaun am vergangenen Wochenende. Er holte sich sowohl im Freien Stil als auch im Griechisch-Römischen Stil bis 51 kg den österreichischen Meistertitel. Den dritten Erfolg für die Flachgauer holte Muhamed Bektemirov, der sich im Freien Stil bis 60 kg Platz Eins sicherte. Für einen Walser Doppelsieg in dieser Klasse sorgte Maxi Rafetov mit dem zweiten Rang. Bektemirov errang zusätzlich noch einen zweiten Platz im Gr.Röm. Stil bis 60 kg. "Auch Isa Bektemirov, David Neuschitzer und Hannes Lintschinger zeigten gute Leistungen", so der Verein. Die jungen Ringer haben eine harte Vorbereitung unter Nachwuchstrainer Radovan Valach und Benedikt Puffer hinter sich und waren für die Meisterschaft top fit.

Kräftiges Lebenszeichen der Walserinnen

Zwei Silbermedaillen holte die Frauenabteilung des A.C. Chiara Pabinger bis 33 kg und Melanie Koch bis 51 kg erreichten jeweils den zweiten Platz. Einen weiteren Topplatz für das Team von Trainer Franz Holzer errang Eva Neuschitzer in der Klasse bis 27 kg mit dem vierten Rang. "Mit den starken Leistungen haben sie auch ein kräftiges Lebenszeichen gegeben", war man bei den Walser Verantwortlichen voller Freude. Auch Cheftrainer Matthias Ausserleitner war auf die gezeigten Leistungen seiner Schützlinge stolz.