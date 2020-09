Zwar gewann das Faustball-Frauen-Team des ASKÖ Seekirchen ihr letztes Saisonspiel in der 1. Bundesliga mit 4:2 bei Arnreit. Doch nach den beiden Niederlagen in der Vorwoche gegen Freistadt und Meister Nußbach wurde der Einzug ins Halbfinale verpasst. Die Männer in der 2. Bundesliga steigerten sich im Vergleich zum letzten Ligaspiel, mussten sich aber Freisatdt 2 knapp geschlagen geben.

SEEKIRCHEN. In der 1. Faustball Bundesliga der Frauen musste sich der ASKÖ Seekirchen mit Platz Drei begnügen. Nur die besten beiden Teams aus ihrer Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, dies war das klare Ziel der Flachgauerinnen. „Nach dem Vizestaatsmeistertitel in der Halle war das Ziel vor der Saison der erneute Halbfinaleinzug. Dass wir das nicht erreichen konnten, ist natürlich enttäuschend. Wir werden jetzt unsere Lehren ziehen und nach einer kurzen Trainingspause in der Halle wieder voll angreifen“, gibt sich Seekirchens Kapitänin Annika Huber kämpferisch. Das letzte Saisonspiel der verkürzten Saison gewann Seekirchen mit 4:2 bei Arnreit. Vor allem die langen Ballwechsel gingen an den ASKÖ. Entscheidend für das Verpassen des Halbfinales waren die Niederlagen gegen Freistadt und Meister Nußbach.

Niederlage trotz Leistungssteigerung

Von einer deutlich besseren Seite zeigen sich die Seekirchner Männer an diesem Wochenende gegen Freistadt in der 2. Bundesliga. Nach der laut Flachgauer "katastrophalen Leistung" am letzten Wochenende gegen Drösing, steigerte sich vor allem der Seekirchner Angriff. Am Ende schaute aber eine knappe 3:4-Heimniederlage gegen Freistadt 2 heraus, die Stimmung ist aber dennoch positiv: „Wir sind von der Perfomance natürlich noch nicht am Peak, teilweise fehlt noch die Konstanz. Die Richtung stimmt aber, darauf bauen wir auf“, so Abwehrspieler Samuel Meyer. „Endlich wieder ansehbarer Faustball“, freut sich auch Kapitän Florian Putre trotz der Niederlage. Die Männer setzen ihre Saison erst in zwei Wochen wieder fort – mit dem Heimspiel gegen Laakirchen (19. September, 10 Uhr).

