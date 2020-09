Das heurige Fuschlseecrossing überzeugte mit einigen Neuerungen die Teilnehmer, die im Kampf gegen die Uhr bis an ihr Limit gingen.

FUSCHL. Während beim Fuschlseecrossing in den letzten Jahren der Fuschlsee auf den 4,2 beziehungsweise 2,1 Kilometern durchschwommen wurde, machten die Covid-Bestimmungen eine andere Form der Organisation notwendig.

Alle fünf Sekunden ein Starter

Nachdem ein Massenstart nicht möglich war, durften die Schwimmer alle fünf Sekunden die Startlinie überqueren und gegen die Uhr ihr Bestes geben. Nachdem die Schwimmer auf der 2,1-Kilometer-Strecke nach einer Runde das Ziel sahen, mussten die Starter auf den 4,2 Kilometern die Strecke gleich zweimal schwimmen, inklusive einem kurzen Landgang.

Sieger von der Schwimmunion

Luca Karl von der Schwimmunion Salzburg war beim Fuschlseecrossing 2020 der Mann des Tages. Der Leistungssportler konnte sich auf der 4,2 km Strecke in der Zeit von 48:53 min vor Nicky Lange (GER) und seinem Vereinskollegen Luca Mladenovic durchsetzen. „Ich bin heuer zum ersten Mal hier dabei. Das Fuschlseecrossing passt diesen Sommer perfekt in meinen Trainingsplan. Gratulation an die Organisatoren, alles war super, ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder starten“, so der Sieger.

Deutsche Damen stark

Bei den Damen setzte sich auf den 4,2 Kilometern die Deutsche Marie-Therese Bartl (53:10 min) vor ihrer Landsfrau Renate Forstner durch. Dritte wurde Alexandra Tichy von der Schwimmunion Salzburg.

Kurzstrecke

Auf der kurzen 2,1 km Strecke konnte German Zubiaur (ESP/25:48 min) den Sieg nach Hause holen. Er setzte sich vor dem Pro-Team-Mohrenwirt Athleten Benjamin Lienhart (AUT) und Kilian Karasek (AUT/Schwimmunion Salzburg) durch. Bei den Damen dominierten die beiden Schwimmunion Athletinnen Nathalie-Juliane Anzinger und Heide Nemetz das Rennen über die 2,1 Kilometer. Anzinger gewann in der Zeit von 28:43 min souverän vor Nemetz, Dritte wurde die deutsche Schwimmerin Elisabeth Klotz-Bair.

Organisator Jakob Schmiedlechner war mit dem Event und dem neuen Format mehr als zufrieden. „ Wir haben jetzt schon positives Feedback von den Athleten zu dem neuen Format bekommen. Der Start und das Ziel im Strandbad machen das Rennen sicher spannend. Wir werden sehen, was das nächste Jahr bringen wird“, so der Kopf des Team-Mohrenwirt.