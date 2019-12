Die Damen und Herren der Seekirchner Fasutballer sind in guter Form.

SEEKIRCHEN. Die Seekirchner Faustballer punkten weiter. In der ersten Bundesliga Damen holen die Seekirchner Wild Cats gegen Ulrichsberg mit 3:0 den Pflichtsieg, müssen sich aber gegen Laakirchen in der Verlängerung knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Flachgauerinnen liegen punktegleich mit dem Zweiten Laakirchen auf Platz drei in der Tabelle. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger streben sie einen Finalplatz für das Bundesligafinale „Best of Three“ an. Die Herren der zweiten Bundesliga schießen mit klaren 3:0-Siegen die Gäste aus Kufstein und Kremsmünster aus der Halle und übernehmen die Tabellenführung.