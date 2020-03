Paralell zur ÖMS U20 fand in Oberndorf das U13 Turnier statt. Leider konnte unsere Burschenmannschaft wegen krankheitsbedingte Ausfälle nicht am Turnier teilnehmen. Daher waren nur unsere Mädls als einzige Henndorfer Mannschaft am Start. Gecoacht wurden sie vom ehemaligem BL-Trainer des UVV Seekirchen Deisl Bernhard, da unsere beiden Trainer bei der ÖMS U20 in Leoben waren.

Zwar konnten sie gegen sie in den Gruppenspielen kein Spiel gewinnen, sorgten aber dannach trotz einer weiteren Niederlage für zwei Siege zu Platz 15.

Wichtig war der Spaß am Spiel und nocheinmal an einem Turnier mitgespielt zu haben.

Ein Dankeschön an Bernhard, der für dieses Turnier eingsprungen ist.

Mannschaft:

Beren Özbelen

Mona Krempler

Zoey Deisl