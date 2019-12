Heute fand in Oberndorf für uns das erste U14 Turnier statt.

Leider mussten wir dabei auf zwei Spielerinnen wegen Krankheit und Verletzung verzichten. Dennoch war die Stimmung in der Mannschaft gut. Sichtlich Nervös begannen wir auch gleich einmal das erste Spiel, welches wir leider mit 2:0 verloren geben mussten. Im zweiten kamen wir dann besser ins Spiel. Trotzdem mussten wir auch dieses knapp mit 2:1 verloren geben. Das dritte gegen die SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen konnten wir dann schlußendlich mit 2:1 gewinnen.

Nun ging es ind der Endrunde um die Plätze 5 - 7. Dabei konnten wir das Spiel gegen SU Abtenau 4 mit 2:0 gewinnen. Das Spiel gegen den Vorrunden-Gruppengegner SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen wurde nicht gespielt. Dafür wurde das Ergebnis aus dem Gruppenspiel genommen, welches wir ja gewonnen haben. Somit erreichten wir bei unserem ersten U14 Turnier den guten fünften Platz.

"Für´s erste nicht schlecht, wenn man bedenkt das wir auf zwei Spielerinnen verzichten mussten. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden", so der Trainer Thomas Pichler