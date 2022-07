Keanu Prettner und Jakob Flachberger vom UYC Wolfgangsee verbuchten einen furiosen Start in die Europameisterschaft im dänischen Aarhus. Das 49er-Team liegt nach den ersten drei Wettfahrten auf Rang drei.

WOLFGANGSEE. Nach einer längeren Wartezeit starteten am Dienstagnachmittag auch die 49er-Teams in die ersten drei Wettfahrten der Europameisterschaft. Keanu Prettner und Jakob Flachberger verbuchten dabei einen furiosen Auftakt und belegten in ihrer Flotte zwei vierte und einen zweiten Platz. Im Zwischenklassement bedeutet dies den dritten Zwischenrang unter den 93 Teilnehmer. „Wir haben heute einen super Tag erwischt. Wir sind bei jedem Start richtig gut rausgekommen und haben uns an unseren Plan gehalten, der heute immer gut aufgegangen ist. Natürlich gehört gerade in Aarhus immer etwas Glück dazu. Wir hatten aber auch einen großartigen Boot-Speed und waren bei der ersten Luv-Tonne immer schon vorne dabei“, zeigt sich Steuermann Keanu Prettner glücklich.

Der Auftakt von Lukas Haberl und Tanja Frank konnte sich sehen lassen. Das Nacra-17-Dou rangiert unter den Top-5-Booten der europäischen Teilnehmer.

Foto: (c) Candidate Sailing | Dominik Matesa

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Ergebnisse der European Championship Aarhus | 5.-10.7. 2022

Nacra 17:

1. Tita / Banti (ITA) 4 (2,1,1)

7. (EUR 5.) Haberl/Frank (AUT) 24 (3,8,13)

23. (EUR 15.) Farese/Zöchling 68 (16,27,25)

49er:

1. Lambriex/van de Werken (NED) 6 (2,3,1)

3. (EUR 3.) Prettner/Flachberger (AUT) 10 (4,4,2)

17. (EUR 11.) Bildstein/Hussl (AUT) 22 (3,13,6)

77. Kammerer/Ebenbichler (AUT) 73 (25,23,25)

82. Lehmann/Haberl (AUT) 78 (29,17,DNF)

Das könnte dich auch interessieren...

Hier findest du weitere aktuelle Berichte...