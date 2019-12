1.000 Kilometer Landstraßen wurden heuer bereits saniert. Es stehten aber noch dringende Generalsanierung an, das Budget dafür wurde für 2020 erhöht.

SALZBURG, FLACHGAU. Das ländliche Wegenetz ist die Lebensader für Salzburgs Regionen. Es umfasst im Bundesland Salzburg rund 3.000 Kilometer und wird durch Gelder aus dem Fels (Fonds zur Erhaltung des ländlichen Straßennetzes) erhalten, saniert und erweitert. „Nach mehreren Jahren konnte das Budget wieder spürbar erhöht werden. 300.000 Euro werden im Jahr 2020 zusätzlich für die Lebensadern am Land zur Verfügung stehen“, so Landesrat Josef Schwaiger. Die Erhöhung ist nicht nur aufgrund steigender Baukosten und der zahlreichen Witterungsschäden aus den vergangenen Wintern notwendig, es stehen auch dringende Sanierungen von Wegen an, die vor 30 bis 40 Jahren errichtet wurden.

Knapp 4,4 Millionen für Fahrbahnsanierungen

Knapp 50 Prozent der Gelder werden in die Fahrbahnsanierungen investiert, das sind rund 4,4 Millionen Euro. Das ist auch die zentrale Komponente der ländlichen Straßenerhaltung im Bundesland Salzburg. Insgesamt wurden heuer 958 Kilometer Asphalt und 27 Kilometer Schotter saniert, davon entfallen auf den Flachgau 264 Kilometer. 804 Kilometer stehen aber alleine im Flachgau noch an.

Einzelmaßnahmen

Für Einzelmaßnahmen werden rund 1,55 Millionen Euro an Geldern zur Verfügung gestellt. Durchgeführt werden dabei Entwässerungen, die Errichtung von Durchlässen und Stützobjekten, Viehsperren und ähnliches. Durch den vergangenen schneereichen Winter war heuer ein erhöhter Bedarf an Sanierungen und gänzlichen Erneuerungen von Sicherheitseinrichtungen notwendig. Insgesamt wurden 199 Einzelmaßnahmen umgesetzt, die meisten davon im Tennengau (56), gefolgt vom Pinzgau (52), Flachgau (49), Pongau (35) und Lungau (7).