Die Mittelschule Goldenstein in Elsbethen hat mit ihrem Projekt „Bildung als Schlüssel für Entwicklung" ein Zeichen gesetzt, dass man trotz Pandemie einen Beitrag für die Mitwelt leisten kann. Dabei gab es eine Menge Spaß und Freude dazu. Das Projekt ist eine Kooperation verschiedener Schulklassen, engagierter Lehrerinnen und Lehrer sowie Willi Schwarzenbacher.

ELSBETHEN. Neben Workshops mit dem Verein Südwind und der Robert-Jungk-Bibliothek wurde bereits im Juli 2021 ein Wandertag auf den Gaisberg unter dem Motto „Eine Erde für uns alle“ durchgeführt. Elf Klassen und knapp 300 Schüler nahmen daran teil. Zum Abschluss der Veranstaltung stellten sich alle Anwesenden in Form eines großen Herzens auf - als Gruß für Salzburg und die ganze Welt. Spaß an der Freude, das ist das Wichtigste", sagt der Arzt Willi Schwarzenbacher, Unterstützer des Vereins „Kindern eine Chance“ und auch als „Klimaritter Martin Mux“ bekannt. Er gab den Schülern interessante Einblicke in den Schulalltag von Kindern in Uganda.

Adventmarkt brachte 3000 Euro für guten Zweck

Zusammen mit Eltern und Lehrern stellten die Kinder mit selbst hergestellten kreativen Geschenkartikeln und enormem Engagement einen Adventmarkt auf die Beine, der Corona-bedingt nur im kleinen Rahmen stattfinden konnte. Dennoch kam die Spendensumme von 3000 Euro zusammen. Damit kann nun für 25 Schulkinder in Uganda das Schulgeld und eine warme Schulmahlzeit für ein ganzes Jahr (über den Verein Kindern eine Chance) finanziert werden. Alle Eindrücke wurden in einem Video zusammengefasst und von den Schülerinnen und Schülern moderiert.

UNICEF-Studie unterstreicht Wichtigkeit

Wie wichtig es ist, über den eigenen Tellerrand zu blicken, unterstreicht auch eine Studie des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF). Demzufolge hat die Corona-Pandemie mit ihren Begleiterscheinungen weltweit zusätzlich 100 Millionen Kinder in Armut gestürzt. „Die Bekämpfung von Ungleichheit geht in erster Linie über die Bildung der Herzen", so die zentrale Botschaft, die alle Beteiligten des Projekts vermitteln wollen.