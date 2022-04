Die Bio Austria zeichnet alle zwei Jahre Bio-Betriebe aus, die besonders „aufs Ganze“ schauen. Heuer gewann im Flachgau die Biopionier-Familie Forsthuber aus Seekirchen.

SEEKIRCHEN. Mit der Verleihung des Bio-Awards möchte BIO AUSTRIA der zukunftsorientierten und nachhaltigen Wirtschaftsweise der biologischen Landwirtschaft ein Bühne geben. Gesucht wurden seit März jene Bio-Höfe, die besonders auf die Biodiversität am Hof achten, die sich gezielt um Lebensräume und Rückzugsgebiete für Pflanzen und Tiere kümmern.

Landwirtschaftliche Betriebe die beispielsweise mit Sträuchern, Hecken, Streuobstwiesen oder Trockensteinmauern für Landschaftselemente sorgen, mit Kleingewässern neue Lebensräume für seltene Arten schaffen oder mit Nistkästen und Insektenhotels die Vielfalt am Hof fördert. Die Blühstreifen säen, Wiesen seltener oder später mähen oder außer Nutzung stellen.

Bioaward wird vergeben

Von gesamt 37 Nominierungen aus der Bevölkerung wurde diese Woche - von einer Fachjury mit namhaften Biodiversitätsexperten wie z. B. Johann Neumayr - je Bezirk der beste Biohof gekürt. Vom 11. April bis 2. Mai findet nun auf www.bio-award.at die finalen Abstimmung zum Bio-Award statt. Derjenige Betrieb, der die meisten Stimmen erhält, wird am 3. Mai in einer feierlichen Gala im Stiegl-Gut Wildshut mit dem begehrten Bio-Award ausgezeichnet.

Die Biodiversität ist Bio Austria besonders wichtig.

Für uns als Bioverband ist aber die Kür der Bezirkssieger am wertvollsten, da hier die Bio-Diversitätsleistungen bewertet wurden.

Im Flachgau gewann die Familie Forsthuber aus Seekirchen.

Hier die Beschreibung des Betriebes:

Peter und Stefanie Forsthuber führen in Seekirchen den Bio-Hof Almannsgrub in dritter Generation. Schon die Großeltern entschlossen sich 1966 zur Biolandwirtschaft und waren nicht nur Bio-Pioniere in Salzburg, sondern auch Gründungsmitglieder des Bioverbandes. Die Familie Forsthuber bemüht sich, mit ihrer kleinen Biolandwirtschaft das Gleichgewicht zwischen Produktivität, Lebensqualität und besten Umgang mit der Schöpfung zu finden. Auf dem Hof leben sieben „Pinzgauer" Milchkühe und deren Kälber, sowie einige Legehühner der seltenen Rassen Altsteirer, Marans und deutsche Sperber. Schwerpunkt der Landwirtschaft stellt der in Salzburg unübliche Bio-Gemüsebau dar. Die Nutzflächen des Hofes werden durch die jährlicher Fruchtfolge von Kartoffelanbau, Gemüseanbau und Grünlandnutzung gestärkt.

Rund um den Betrieb befinden sich Streuobstflächen, Büsche und Bäume bieten Kleinlebewesen und Singvögeln Schutz. Ackerraine und Blühstreifen fördern Kräuter und Insekten. Nistkästen an Obstbäumen und der offene Dachboden bieten Unterschlupf für Vögel und Fledermäuse. Die Äcker werden nach der Ernte mit Winterkulturen begrünt und sind Nahrung für Insekten und Bodenlebewesen. Ein Teil der bewirtschafteten Fläche des Hofes liegt am Wallersee und wird nur einmal als Streuwiese im Herbst gemäht, um den Bodenbrütern eine ruhige Aufzucht zu ermöglichen. Die Familie Forsthuber vermarktet ihre Produkte auf den Biomärkten Seekirchen und Henndorf, sowie nach Absprache auch ab Hof.